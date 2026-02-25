Slušaj vest

Lela Andrić ostala je upamćena po hitu "Čarobnjakov sin", koji je devedesetih godina bio popularan. Pojavila se na estradi kao veoma imućna žena koja je odlučila da se oproba u pevanju.

Kuma podzemlja

S njom su voleli da se druže svi koji su u to vreme nešto značili u Beogradu: političari, muzičari, intelektualci, kriminalci. Pevanjem je počela da se bavi 1992. i objavila je pet albuma. Onda je više od deceniju nestala s javne scene.

Lela je bila 90-ih godina prošlog veka udata za bisnismena Srđana Adžemovića, a njihov brak je je bio turbulentan.

Pevačica je strepela za sopstveni život, jer Srđan vrlo često bio na meti kriminalaca. Njihova ljubavna priča nije dugo potrajala, a Adžemović je uplovio u bračne vode sa Nevenom Stamenković, bivšom modelsicom.

Sa druge strane, Lela nije krila da je imala prijatelje među ljudima iz podzemlja, kao i da je nekim bila čak i kuma.

- Družila sam se sa svima, i sa finim momcima, s kriminalcima, političarima, estradom. Ne znam zašto su me svi oni voleli, verovatno zato što sam bila iskrena. Najteže mi je bilo kad je ubijen moj kum Dugi, kao i Šljuka. Sva ta ubistva su se desila tokom prve godine mog braka sa Srđanom Adžemovićem - otkrila je pevačice pre nekoliko godina.

PEVAČICA ZAVRŠILA U ZATVORU ZBOG PREVARE TEŠKE 140.000 FRANAKA! Prevarila Švajcarca, kriminalci hteli da je ubiju...

I naglašava da je, u stvari, njen suprug bio taj koga su tražili, te da je živela sve vreme u grču i strahu, jer je ljudima iz njene okoline život visio o koncu.

"Ubice su jurile mog muža"

- Ubice su zapravo jurile mog muža, pa su onda ubijali koga su stigli. Plašila sam se za svoj život jer nikad nisam mogla da znam da li će me neko ubiti na ulici, staviti mi bombu pod auto ili gađati kuću zoljom. Pretnje smrću smo dobijali stalno. Zato sam bila najsrećnija kad sam se razvela, ne zbog Adžema, nego zato što je to bio težak period mog života - zaključila je pevačica.

Prevara teška 140.000 švajcarskih maraka

Lela Andrić danas

Pored toga što je bila u braku sa biznismenom, često je bila u žiži interesovanja javnosti, te je svojevremeno bila osuđena zbog prevare “teške” 140.000 švajcarskih franaka. Naime, Lela je 2005. godine osuđena na 11 meseci zatvora i tri godine uslovne kazne, zato što je na prevaru uzela novac od Švajcarskog državljanina.

Sud je Alenspaha uputio na parnicu jer je tokom suđenja utvrđeno da je Lela Andrić od njega u dva navrata pozajmila samo 140.000 franaka, a ne koliko je on tvrdio. Što se ostatka od 835.000 franaka tiče, grafološkim veštačenjem je utvrđeno da potpis na priznanici o pozajmici nije potpis Andrićeve, niti njene majke.

Iako više nije toliko prisutna na estradi, i dalje izgleda fenomenlano i mladoliko. Njeni pratioci na društvenim mrežama joj konstantno dele prelepe komplimente, jer gde god se pojavi, besprekorno je sređena i zrači harizmom koja privlači ljude.

