Slušaj vest

Vladan Savić i njegov „Magla bend“, 2026. godinu započeli su na najlepši mogući način – solističkim koncertom u „Sava“ centru.

Više nego lep način da se obeleži punoletstvo benda za koji ne samo publika, već i kolege imaju samo reči hvale. Iz prvog reda, kao i obično, pevač je imao podršku. Bodrile su ga tri dame koje su mu najvažnije u životu – majka, ćerka i supruga.

"Nema recepta"

Koncert Magla benda pratila je i njegova bivša izabranica Jovana, u društvu drugog supruga. Par je, posle razlaza, ostao u odličnim odnosima, a Vlada o tome ima jasan stav.

Foto: Printscreen/Instagram

- Kad je rastanak svež, mnoge stvari deluju nemoguće. Vremenom shvatiš da je normalan odnos jedini ispravan put, pogotovo kada imate dete. Nema tu velikog recepta. Ponos i sujeta su prolazni, ali dete je zauvek. Kad je najteže, treba ostati šmeker i gospodin - rekao je Vlada.

"Pored nje sam postao bolji čovek"

Vladan Savić duže od godinu dana uživa u braku sa suprugom Marijom koja, budući da se ne bavi javnim poslom ne želi da se eksponira.

1/5 Vidi galeriju Vladan Savić sa suprugom Foto: Privatna Arhiva

– Osvojila me je dobrotom, iskrenošću i mirom koji je donela u moj život. Mislim da sam pored nje postao bolji čovek, i to je suština.

O iskušenjima

Svima je poznato da su estradnjaci svakodnevno na iskušenju, jer je oko njih dosta poroka, a većina je upala u kandže droge i alkohola. Vladan Savić je sada dao mali savet kolegama kako da odole svakom izazovu.

- Rogati nikad ne spava! Đavo je svuda oko nas, pogotovu u Beogradu. Kada odeš na Svetu Goru, te dane živiš potpuno drugačije, jer su manja iskušenja. U Beogradu su velika, od toga da li ćeš udariti nekog kolima, ima dosta prelepih žena, okreneš se, ali to je sve greh. Rogati u metropolama je baš jak, zato svako jutro i veče treba da se moli, da se okaju gresi - rekao je on, pa dodao:

1/7 Vidi galeriju Vladan Savić Foto: ATAIMAGES, Instagram

- Ja uspevam da odolim, oženio sam se i smatram da je moja supruga najbolja na svetu, i ja ne mogu njoj sada da uradim nešto, makar i da ne sazna nikada. Posle da dođem i legnem u krevet pored nje, da je izgubim zbog nekog s*ksa dobrog ili lošeg, zbog želje i rogatog koji te je uhvatio pod svoje i poslao te kod neke "fine devojke" - rekao je za Telegraf.

kurir/hello