Jelena Živanović iz grupe Zana svojevremeno je snimila duet s Minom Kostić "Da li me vara sa tobom". Ona je sada u emisiji "Amidži šou" odgovarajući na pitanja sa Instagrama ispričala kako je došlo do te saradnje, ali je i otkrila da sa suprugom Žikom upravo zbog toga nije pričala tri dana.

Ona je ispričala da je nju i Minu spojila Marina Tucaković, a da je pristala da pesmu otpevaju zajedno a da o tome nije obavestila Žiku.

- Prosto sam pristala, Marina Tucaković me zvala, Mina je pravila svoj prvi album i nekako je ona iskombinovala nas dve, kako zašto Marina samo zna. Ja sam pristala bez da kažem Žiki misleći pa to je Marina kao kakve to veze ima, Maki je to uvek ju je Žika podržava kao i ona nas i onda Žika kad je čuo..."Ti si pristala1". To je trajalo tri dana, nismo pričali, pa smo propričali i to je to. To je Marinin mozak ono što ona vidi a mi ne - rekla je iskreno Jelena.

Ognjen je konstatovao da je pesma odlično prošla, da je postala hit koji se i danas sluša, ali da je u to vreme bilo neobično spajati različite muzičke žanrove.