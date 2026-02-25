Slušaj vest

Sofija Dacić, pevačica koja se takmičila u Zvezdama Granda, ali i bivša supruga Igora Kojića otvorila je dušu o svom životu, porodici Kojić, ali i planovima za budućnost.

Sofija Dacić vredno nastupa i angažovana je na sve strane. Ona kaže da je od malena znala da će biti pevačica i da uživa u svom poslu. Zato je sreću okušala i u takmičenju "Zvezde Granda", a čim je stala na scenu Dara Bubamara je komentarom nasmejala sve, a onda i otkrila da je ona bivša Kebina snajka.

- Bilo je jako čudno jer mnogo ljudi misli da je situacija bila nameštena sa Darom. Istina je da je bilo jako spontano i samim tim sam i ja bila šokirana u tom trenutku ali i ponosna jer sam uspela tako šmekerski da iznesem. Samo sam se nasmejala i odgovorila na pitanje. Bilo je jako smešno - prisetila se Sofija situacije.

1/6 Vidi galeriju Sofija Dacić Foto: Printscreen Instagram, Printscreen

Kako kaže, nije imala tremu što, između ostaloga treba da je ocenjuje i bivši svekar Dragan Kojić Keba.

- Nisam strepela od Kebe, samo sam strepela da što bolje iznesem sve pred tim ljudima i to je samim tim to bila moja pobeda, osećala sam se preponosno jer sam stala ispred svih svojih strahova vezanih za celu situaciju - rekla je ona.

Na pitanje da li je "ukrstila mikrofone" sa Kebom dok je još bila u braku sa Igorom, ona kaže:

- Pevala sam sa Draganom privatno, imam snimak tog dueta i dan danas. Imali smo dobar odnos, nije mi stajao na putu tokom takmičenja - iskrena je Sofija.

Dragan Kojić Keba u Poteri Foto: Pritnscreen/RTS

Na pitanje kako je mlada uspela sve da postigne, ona sa osmehom priča o svojoj situaciji.

- Ja sve na brzinu, i svadba i razvod. Kažu ko se uda pre 30 to mu je razvod više. Šalim se, na brak i dalje gledam kao na instituciju, moji roditelji su 30 godina zajedno imaju nas troje. Ja sam imala iskustvo koje nije dugo trajalo. I dan danas se nadam ako se pojavi opet neko ko je dovoljno vredan toga, kao što sam to smatrala za Igora, opet bih uradila isto - kaže Sofija.

Kako dodaje ona je trenutno sama.

- Treba mi neki period koji će odrediti moje srce, ne bih još uvek nikoga pustila u svoj život - zaključila je ona.

Kurir/Blic