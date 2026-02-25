Slušaj vest

Folker Radiša Trajković Đani stigao je i danas na snimanje Pinkovih zvezda, gde je u stolici Zorice Brunclik, koju menja. Đanija je dovezao sin u besnoj mašini "bmw" serija 7.

Cena Đanijeve nove mašine je oko 120.000 evra. Pevač je odmah iz automobila izvadio i kese pune poklona, a Karleuši je danas doneo skupoceni viski.

Flaša koju joj je spremio za poklon košta čak 1.000 evra.

"Naravno, samo za Jelenu. Viki mi komšinica, ulaz do ulaza, mi se porodično družimo", rekao je Đani.

Doneo Karleuši poklon

Podsetimo, Radiša Trajković Đani drugi dan zaredom stigao je na snimanje "Pinkovih zvezda", kao zamena za Zoricu Brunclik koja, sudeći prema pričama i izjavama kolega, ima zdravstvenih problema.

Đani je došao raspoložen, a u rukama je nosio i poklon i to za Jelenu Karleušu.

U pitanju je džin, i to onaj koji je inspirisan nasleđem princa Alberta I od Monaka, često nazivanog "Princ istraživač".

Džin koji je Đani doneo Jeleni "odaje počast intelektualnoj radoznalosti i trajnom duhu avanture ovog dobročinnog i erudiranog vođe".

Na zvaničnom sajtu, boca ovog džina od 500 mililitara košta 62 evra.

Đani kao zamena za Zoricu Brunclik

Podsetimo, Đani na snimanje "Pinkovih zvezda" došao je kao kao zamena za Zoricu Brunclik. Naime, Brunclikova je preskočila i ovo snimanje, a na pitanje novinara da li se čuo sa Zoricim, Đani je bio jasan i kratak.

- Nisam se iskreno čuo s njom, nisam ni bio tu... - rekao je Đani.

Na pitanje kako je ona, jer se pričalo da ima zdravstvenih problema, pevač je rekao:

- Nisam ni znao šta se sve izdešavalo... Zvaću je ovih dana.