Pop diva Jelena Karleuša nedavno se pred kamerama domaćih medija, kada je došla na snimanje "Pinkovih Zvezda", dotakla Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase.

Jelena Karleuša Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Tom prilikom priznala je kako se povremeno čuje sa jutjuberom, aludirajući na to da joj šalje intimne fotografije.

Sada je i sam Bogdan dao svoj komentar povodom Karleušinih navoda, ističući da se nisu čuli od njihovog zajedničkog lajva, kada je bila gost na njegovom kanalu, kao i da joj je fotografiju poslao pre četiri godine.

- Sa Karleušom se nisam čuo od našeg lajva. Čemu ovaj komentar sad? Reći ću realno, u svojim mlađim danima sam joj zviznuo fotku ka*e, na šta mi je rekla da se uplašila što je velik i da ima mnogo uzanu pi*ku. Ovo što pričam su činjenice, ali ne znam čemu sad otkrivanje ovih informacija javno. To je bilo pre četiri godine možda. Uplašila mi se što mi je ogroman i zato se nismo videli - tvrdio je Bogdan.

- Pričam živu istinu, rekla mi je "Prevelik je, meni je mnogo uska za tebe", tim rečima. Neka je pitaju da li je istina ovo što pričam. Ceo internet imam devojku, baš ružno i Desingerica se zgranuo -govorio je Ilić.

Podsetimo, Jelena Karleuša je stigla na snimanje Pinkovih zvezda i komentarisala dešavanja sa Bakom Prasetom i skandal na nastupu Dragomira Despića Desingerice.

- Treba da se čujem sa Bakom Prasetom. Ja njega stvarno gotivim, nadam se da je sve ok i da je rešio sve to - rekla je ona pa je otkrila da li ima rektiranja na estradi.

- Ja sam čula da ima. To rade verovatno ljudima koji imaju finansijske kockarske probleme narkomanske veze sa kriminalnim miljeom. Niko ne reketira ljude, poštene, normalno. Ne mislim konkretno na Baku, teška priča, ozbiljna priča. Mislim da neko ko se suočava sa reketiranjem zahteva baš ozbiljnu policiju koja se obračunava sa njima.