Pevačica Edita Aradinović priznala je da je, tokom jednog perioda života, bila ubeđena da je rođena u pogrešnom telu i da je imala krizu identiteta.

Edita, koja je pokazala prvu fotografiju svoje bebe, je u tinejdžerskom periodu, kako kaže, bila izrazito muškobanjasta, a tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou" je ispričala da su je mama i sestra kritikovale kako hoda i kako se ponaša.

"Da li je tačno da si u jednom periodu svog života imala krizu identiteta i da si posumnjala da si rođena u pogrešnom telu, to jest da si transrodna?", glasilo je pitanje, koje je neko postavio na Instagramu, za pevačicu.

- Da, ali ne zbog toga što su mi se dopadale žene, jer mi se nikad nisu dopadale. To je bilo neko moje tinejdžersko dobra, jer sam stvarno, evo Indi je svedok, kao mala bila jako izrazito muškobanjasta. Hod, ponašanje, govor, ma sve - objasnila je Edita, a onda se nadovezala i njena sestra Indi, koja je bila u studiju.

- Nisi ti bila uopšte muškobanjasta. Imala je momente, ali ne konstantne - rekla je Indi.

Edita se potom prisetila kako su je majka i sestra kritikovale zbog muškobanjastog hoda i ponašanja dok je bila adolescent, a svi u studiju su se smejali.

Edita dobila kritike od bivšeg dečka

- Dobila sam kritike od Nenada, oca deteta, ja sam rekla da ne želim da kačim kako mi izgleda dete, jer ne znam, možda ne želi da se slika ili šta već...Nenad mi je rekao: "Šta je s onim dogovorom da ne kačiš", a ja okačila dete s ultrazvuka, napravila sam grešku i obrisala sam - rekla je pevačica.

Detalji raskida

Inače, Edita Aradinović stavila je tačku na ljubav sa Nenadom Stevićem iako je otac njenog deteta. Vest o raskidu prvi je sa najbližim krugom prijatelja podelio upravo Stević, koji se u tom trenutku nalazio na putovanju na Tajlandu, i to bez popularne pevačice. Prema rečima izvora Kurira, odluka o razlazu nije doneta impulsivno, već nakon dužeg perioda razgovora i razmišljanja, tokom kog su oboje shvatili da im se životni putevi razilaze.

I dok se o njihovom razlazu i dalje spekuliše, dodatnu pažnju izazvale su informacije da je Stević, svega nekoliko dana nakon raskida, viđen u društvu nove devojke, zbog čega su se otvorila brojna pitanja o prirodi i tajmingu njihovog razlaza.

