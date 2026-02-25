Slušaj vest

Šeki Turković doživeo je moždani udar tokom boravka u Americi, a sada je prvi put otvoreno govorio o svemu kroz šta je prošao.

Naime, pevač se u Ameriku preselio 2014. godine sa suprugom, a vratio se u decembru prošle godine.

Foto: printsccreen YT

- Ja sam se preselio u Ameriku 2014. godine, ranije sam išao tamo na turneje i imao radnu vizu, ali sam 2014. godine rešio čvrsto da odem da živim u Ameriku, živeo sam tamo 10 godina i nisam baš zadovoljan, pa sam rešio da se vratim ovde i da stopiram taj život u Americi 13. decembra prošle godine, tada sam uzeo kartu u jednom pravcu Čikago-Beograd. Imao sam i zdravstvenih problema, ali je sve to bilo bezopasno i rekao sam sebi ‘šta ću ja u Americi, hoću da idem među naše ljude’. Ovde odlazim kod lekara i sada sam dobro, ne mogu da se žalim - rekao je Šeki tom prilikom.

- Imao sam moždani udar u Americi, ali nije to bilo opasno. Nisam ništa osetio - iskren je pevač.

Šeki je ispričao i zbog čega je odlučio da se preseli preko okeana.

- Godinama sam išao u Ameriku, imao sam radnu vizu i kada sam skupio te kredite, 40 kredita, onda sam zašao u godine kada mogu da idem u penziju, stekao sam pravo na penziju, međutim, ko je njihov dinar iskoristio taj je odmah umro. Razočarao sam se u Američku penziju, mala mi je penzija, ali kada je čovek zdrav svega će biti - rekao je pevač.

1/6 Vidi galeriju Šeki Turković Foto: Kurir Televizija, printsccreen YT

"Ubila se"

Šeki je ispričao da je njegova snaja zapravo sebi oduzela život, a onda je priznao da je nikada nije ni upoznao, ali da mu je jako žao izgubljenog života.

- Jeste, ona se ubila, ubila se dok sam ja bio ovde. Čuo sam, ali ne znam detalje. Sa Reškom sam u dobrim odnosima, ali se meni nikako ne javlja. Ponekad se sretnemo na veselju nekom, ali se sada nisam čuo sa njim, jer ovde nemam njegov broj, u Beogradu ga imam, ali nema ko da mi ga pošalje - kazao je Šeki.

- Mene je brat zvao iz Nemačke i rekao mi je za taj slučaj. Žao mi je, stvarno mi je žao, ali... Šta ja znam! Ja nju uopšte ne poznajem, nikada je nisam video. Žalim slučaj stvarno i nisam se čuo sa Reškom. Videli smo se pre dve godine na nekom veselju, kada je naš rođak pravio sunet, tamo smo pevali zajedno - rekao je Šeki Turković.