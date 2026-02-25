Slušaj vest

Edita Aradinović je nakon žestokog sukoba sa Jelenom Karleušom priznala da joj je koleginica oduvek bila velika inspiracija i da je njen iskreni fan.

Foto: Pirntscreen

Pre dve godine njih dve su imale ozbiljan javni konflikt i razmenile teške reči u medijima, ali je Edita u jednom trenutku odlučila da smiri strasti i stavi tačku na nesuglasice.

Danas otvoreno govori da izuzetno ceni Jelenu, iako je tokom svađe pokušavala da je javno prozove i ponizi.

U emisiji "Amidži šou", Editi je postavljeno pitanje kako je došlo do pomirenja sa Karleušom, a iako nije želela da ulazi u detalje, priznala je da obožava njen lik i delo.

- Nisam očekivala ovo, to je davno bilo. Prvo, ja sam bila ozbiljan Karleušin fan, obožavala sam od malena njen lik i delo. Kasnije šta se desilo, više koga briga, meni je ona gotivac, luda je ko ku***, ko zvono, nema tu više šta - rekla je Edita.

Podsetimo, sve je počelo kada je Edita svojevremeno rekla je da novi albumi Jelene Karleuše "Alfa" i "Omega", "nisu njena šoljica čaja", kao i da je na koleginicinu promociju otišla iz poštovanja prema producentu, a Karleuša nije krila koliko se razočarala u nju, što je i napisala na svom Instagram profilu

Odlučila je da spusti loptu

Nakon izgovorenih strašnih reči, čini se da je Edita konačno odlučila da spusti loptu, a na promocijih Nućijevog albuma dotakla se i čuvenog skandala.

- Jelenu Karleusu neću da komentarišem, to me je mnogo zabolelo i nikada sebi više taj bol neću dozvoliti . Dečka sam šutnula čim sam saznala da čovek pored kog spavam nije moj - bilo je sve što je Edita rekla okupljenim medijima, a potom se dotakla i privatnog života i karijere.