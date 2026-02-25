Slušaj vest

Milica Todorović porodila se 3. februara i na svet donela sina Bogdana. Njena majka, Jasmina Todorović, sve vreme je uz ćerku i pomaže joj u prvim danima majčinstva, a domaći mediji su je uslikali ispred zgrade dok je šetala psa.

Dok je Milica bila u stanu i brinula o bebi, njena majka je fotografisana ispred luksuznog kompleksa u Beogradu, gde pevačica ima stan.

Tokom šetnje, Jasmina je srela i Sandra Afrika, koja je takođe izvela psa. Njih dve su se srdačno pozdravile i kratko porazgovarale.

Jasmina je tom prilikom ispričala da se Milica uspešno oporavlja od porođaja i da beba lepo napreduje, a Sandra je obećala da će ih posetiti čim mališan još malo poraste i ojača.

Na adresu Milice Todorović u međuvremenu su stizali i paketi iz poznate radnje za dečju opremu, koje je, po svemu sudeći, ponosna mama brižljivo odabrala za svog sina.

Jasmina hitno operisana

Inače, Miličina majka Jasmina je početkom februara, kada se i pevačica porodila, hitno operisana.

- Nismo još, ali ćemo da slavimo. Ne znam kada tačno jer mi je žena u bolnici, pa kada izađe - kazao je Milan za Telegraf.rs.

- Operisala je slepo crevo, imala je problem sa slepim crevom... Umalo da umre... - rekao je Miličin tata.

I u dobru i u zlu

Jasmina je svojevremeno otkrila da je sa ćerkom prolazila kroz mnoge neprijatne situacije, neproverene novinske natpise, padove i uspehe, te navela malo poznate detalje iz prošlosti.

-Dešavalo se da tri puta nedeljno putuje za Beograd, dešavalo se da nemamo novac, da nemamo gde da prespavamo kad se završi takmičenje – rekla je Jasmina tada i dodala:

-Milica želi da peva u svom gradu, ali je niko do sada nije zvao. Želela bih da zapeva na našem Trgu jer je to zaslužila.