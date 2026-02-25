Slušaj vest

Skandalozni Uroš Stanić već treću godinu zaredom privlači pažnju obožavalaca serije "Elite", ali i učesnika rijalitija, koji često komentarišu njegove emocije prema Bora Santana. Bivši učesnik "Elite", Ilija Pečenica, dotakao se Stanića i priznao da mu je žao njega.

Uroš Stanić ušao u Elitu 9 Foto: Printscreen

- Uroš je dete koje mi je negde drago. Žao mi je, pričao mi je da nikada nije slavio rođendan, da mu nikada niko nije došao na rođendan... Vapi za bilo kojom vrstom empatije, traži pažnju. Ide do te mere... Da je napolju, razbio bi ga neko - naveo je Ilija, koji Boru Santanu krivi jer se ne ponaša adekvatno u odnosu sa Stanićem.

- Svi se mi zezamo sa Urošem donekle, ali... Bora se tu nije snašao, pustio ga je da pređe sve granice. Uroš je u glavi žensko, on misli da ga je Bora prevario sa Anastasijom, kod njega je u glavi to tako. Šta će to biti, kako će se on izboriti... - pita se Ilija.

Misli da je Stanić zaista zaljubio u Santanu u "Eliti".

- Plakao je, povraćao kada su se Bora i Anastasija pomirili. Uroš se stvarno zaljubio u Boru, on je žena u muškom telu. Bori smo govorili da ne prelazi granicu, ali otišlo je sve do beskraja - zaključio je Pečenica za RED TV.

"Zaljubio sam se u Boru"

Podsetimo, Uroš Stanić je tokom emisije izneo tvrdnje o njihovom navodnom odnosu, pa pomenuo navodni poljubac i fizičku bliskost.

- Zaljubio sam se u Boru - izjavio je Stanić, što je izazvalo buru reakcija među učesnicima i publikom. Nakon ovih reči, između njih su izbili sukobi, a obezbeđenje je moralo da interveniše.