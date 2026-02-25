Slušaj vest

Koncert "Zvezde među zvezdama", u čast legende Tome Zdravkovića, održava se večeras u MTS dvorani. Na sceni će se predstaviti 14 vrhunskih izvođača, među kojima je i Marko Gačić.

Foto: Printscreen/Instagram

Marko je prvi stigao na događaj, besprekorno sređen, a ovo je njegovo prvo pojavljivanje u javnosti nakon što su se mediji raspisali o njegovoj navodnoj aferi sa koleginicom, dok je supruga Goga bila predmet priča.

Iako je bio raspoložen, Marko nije želeo da komentariše navode i samo je kratko poručio:

- Uskoro ću vas okupiti, tada ću sve reći.

1/5 Vidi galeriju Marko Gačić smršao 50 godina Foto: Printscreen/Instagram

Varao suprugu sa koleginicom

Kao bomba u medijima je nedavno odjeknula vest da je pevač Marko Gačić varao još uvek zakonitu suprugu, pevačicu Gogu Gačić sa njihovom koleginicom Ninom Vlajković. Njihova afera počela je u vreme kada su Marko i Nina radili na duetskoj pesmi koja je objavljena 5. aprila 2025. godine.

Ono što čitavu situaciju čini posebno mučnom jeste činjenica da je Goga, ne sluteći šta se dešava iza njenih leđa, svesrdno podržavala i reklamirala tu istu pesmu kako bi svom suprugu dala "vetar u leđa".

- Goga nije ni slutila da je Marko vara sa Ninom. Ovo je baš strašno sa čime se suočava sada, kada su se rastali, da tek sad saznaje da mu je Nina zapravo bila ljubavnica - ističe izvor.

Kurir/Blic