Beogradska MTS dvorana biće je ispunjena emocijama, setom i pesmom na koncertu posvećenom nezaboravnom šansonjeru Tomi Zdravkoviću, u organizaciji SEMUS.

Foto: Dušan Cakić

Veče će pokazati da njegove pesme ne žive samo u arhivama, već u srcima publike, kolega i porodice.

Gordana Zdravković i jedna od ćerki Toma Zdravković, Zaklina Zdravković, došle su na koncert u čast legendarnog pevača. Udovica pevača nije krila sreću.

- Srce mi je puno što sve ove ljude vidim. Sve što Semus radi u sećanje na Tomu je mnogo lepo. Ja sam uzbuđena i jedva čekam da vidim sve te mlađe ljude koji će pevati Tomine pesme.

Supruga Tome Zdravkovica Izvor: Kurir

Na pitanje da li je zove neko od Tominih kolega, kao i u ranijim izjavama, Goca je izjavila:

- Ne. Niko me nije zvao niti više očekujem da me bilo ko zove.

A onda je Zaklina Zdravković otkrila da li joj nedostaje otac:

- Nedostaje mi, kako ne. Ja sam došla samo na tri dana, ovaj događaj i trenutak nisam mogla da propustim.“

I porodični prijatelj Zdravkovića uključio se u razgovor i otkrio da je Toma konačno u svojoj kući:

- Moramo da otkrijemo nešto što je jako bitno. Croatia Records iz Hrvatske nam je vratila sva autorska prava na Tomine pesme, pa je konačno Toma došao svojoj kući.“ – rekla je Goca.

Ponosna na nove gheneracije što otkrivaju Tomine pesme

Njegova ćerka Žaklina istakla je da je ponosna što nove generacije otkrivaju očeve pesme.

- Kada čujem mlade ljude kako pevaju njegove stihove, znam da je ostavio nešto besmrtno. Ovo veče nam je svima pokazalo koliko je i dalje prisutan.

Predsednik SEMUS-a Dragiša Golubović podsetio je da je ovo četvrti koncert u okviru serijala, ali drugi koji je u celosti posvećen jednom umetniku.

- SEMUS je uvek nastojao da čuva tradiciju i neguje kvalitet. Srećni smo što publika prepoznaje našu nameru i što zajedno čuvamo uspomenu na velikane - rekao je Golubović.

Do kraja večeri biće jasno da ovo nije bio samo koncert, već muzičko sećanje ispunjeno ljubavlju, tugom i ponosom. Pesme koje je Toma pevao nastavile su da žive u glasovima novih izvođača, ali i u suzama i osmesima onih koji su ga voleli.