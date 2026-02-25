Slušaj vest

Pevač Stevan Anđelković, progovorio je o kumi Milici Todorović i njenom oženjenom partneru.

- Kuma nije dugme. Milica je fenomenalno, presrćena je. Video sam kumče, išli smo na babine, presladak je. To je za mene bio jedan baš emotivan momenat kad sam došao da ih vidim. Presrećan sam zbog nje.

- Ona je srećna, uživa u majčinstvu. Jeste da su bile neke stvari koje su je malo pomele, ali dobro... Vratila se u kolosek i vreme je pokazatelj svega. Kad sve ovo prođe, kad se ona vrati na posao, verovatno ćete čuti od nje sve.

Foto: Kurir

- Spava stalno, samo se budi da jede. Sad je najlakše i najslađe u ovom periodu, samo jede i spava, ali je bio budan kad sam došao da ga vidim. Liči na Milicu, ima njene oči.

- Milica ne razmišlja o poslu trenutno. Uživa maksimalno, presrećan sam zbog nje i zahvaljujem se svima koji su joj pružili podršku javno. Naše prijateljstvo traje 20 godina - rekao je Stevan Anđelković i otkrio kakav je Miličin partner.

Foto: Kurir

- Kad se vrati, pitajte nju o svemu, ali naravno da se super slažu. On je dobar lik skroz. Pomaže joj oko bebe, koliko znam - istakao je Stevan Anđelković.

Oglasio se oženjeni partner Milice Todorović

Milica Todorović na sve načine se trudi da balansira između javnog života i privatnosti, trudeći se da svoj emotivni svet sačuva daleko od reflektora. Iako je pevačica nedavno dobila prvo dete, identitet njenog partnera do sada je ostao pažljivo skrivan od očiju javnosti.

Međutim, čini se da je on nedavno odlučio da se, makar simbolično, oglasi.

Na svom telefonu podelio je status koji su mnogi protumačili kao poruku upućenu svima koji poslednjih dana komentarišu njihov odnos i spekulišu o detaljima iz privatnog života pevačice. Reč je o citatu simbolične sadržine:

„Miševi često zbore o lavu.

Miševi tuđe živote žive.

Al’ su bez daha od svog straha.

Lava ne vole, al’ mu se dive.“

