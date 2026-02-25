Slušaj vest

U organizaciji Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije (SEMUS), večeras je u MTS dvorana počeo koncert posvećen legendarnom kantautoru Tomi Zdravkoviću u okviru koncertnog serijala „Zvezde među zvezdama“.

Koncert iz prvih redova prate Tomina supruga Gordana i ćerka Žaklina, koje emotivno doživljavaju svaku izvedbu njegovih bezvremenskih hitova.

U njegovu čast nastupa 14 istaknutih izvođača: Snežana Đurišić, Beki Bekić, Katarina Živković, Nemanja Nikolić, Branimir Stošić, Stevan Anđelković, Sanja Vučić, Aleksandar Aca Ilić, Princ od Vranje, Miloš Radovanović, Bane Mojićević, Marko Gačić, Slobodan Elbet i Perica Vasić.

Izabrani gosti, uz pratnju Saborskog orkestra pod upravom Zorana Vlajića, publici su priredili veče ispunjeno emocijama, podsećajući na bogato stvaralaštvo pevača, šansonjera, kompozitora i boema čije pesme i danas žive.

U organizaciji Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije (SEMUS), večeras je u MTS dvorana počeo koncert posvećen legendarnom kantautoru Tomi Zdravkoviću u okviru koncertnog serijala „Zvezde među zvezdama".

Predsednik Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije, Dragiša Golubović, istakao pre početka koncerta je da je ovo četvrti koncert u okviru ciklusa posvećenog velikanima koji više nisu među nama, a drugi koji je u potpunosti posvećen jednom umetniku.

– SEMUS se uvek trudio da sačuva tradiciju i neguje kvalitet, pa je tako nastao serijal „Zvezde među zvezdama“. Srećni smo što je publika prepoznala našu nameru i što zajedno čuvamo uspomenu na velikane – rekao je Golubović.

Publika će tokom večeri uživati u emotivnim i prepoznatljivim melodijama poput „Dotak’o sam dno života“, „Prokleta je ova nedelja“, „Dva smo sveta različita“, „Danka, Danka“ i mnogim drugim bezvremenskim hitovima koje je Toma nesebično darivao.

