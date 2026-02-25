Slušaj vest

Pevačica Mia Borisavljević bila je gošća jedne emisije, gde je u okviru izazova asocijacija otvoreno govorila o svojim koleginicama sa estrade. Na samom početku otkrila je šta joj prvo pada na pamet kada pomisli na Tea Tairović, a potom je bez ustezanja dala iskrene komentare i za Milicu Pavlović, Marinu Visković, Cecu Ražnatović, Daru Bubamaru, Anabelu Atijas i Jelenu Karleušu.

Mia Borisavljević otkrila tajnu izgleda Foto: Kurir Televizija

- Prva asocijacija na Teu mi je vatra i hajp - rekla je Mia koja zatim nije štedela lepe reči na račun Milice Pavlović i Marine Visković.

- Milica je veliki radnik. Ja imam utisak da se ona jako puno bori za svaki segment svoje karijere, a kada je reč o Marini ona je drug, drugarica, prijateljica i jedna legenda - rekla je Mia, a zatim dala svoje mišljenje za Cecu Ražnatović i Daru Bubamaru.

- Za Cecu jedna reč Zvezda, a Dara mi je baš jaka i volim njenu energiju, ali da nas ne zbuni ta energija, tu je i ogroman broj velikih hitova. Nije tu samo imidž i to ponašanje koje nekako dođe u prvi plan. Čini mi se da nekako te kvalitetne pesme ostanu po strani koliko ih ona svojom energijom zaseni. Tako da, po mom mišljenju, treba da se smiri i neka izađu te pesme u prvi plan - bila je iskrena pevačica koja je zatim uputila i reči na račun Anabele Atijas ali i Jelene Karleuše.

- Anabela - požrtvovana majka, to mi prvo padne na pamet. Nina je imala tri godine otprilike kada smo nas dve snimile duet. Anabela je uvek nekako bila sve za svoju decu. To mi je ostalo iz naše saradnje, stalno je govorila „Joj, moja Nina, joj, moja Lunči“. Kada je reč o Jeleni prvo što mi padne na pamet kada pomislim na nju jeste oštra na jeziku i nepredvidiva - iskreno je rekla Mia, pevačica je skoro izjavila da Karleušine ćerke dolaze kod nje u teretanu sa Duškom, sada nam je otkrila da li je i Jelena nekada posećivala njenu teretanu sa Atinom i Nikom.

- Nije Jelena bila, nikada. Sa Duškom su dolazile i bile su par puta. Atina i Nika generalno ostavljaju super utisak, ne samo na televiziji nego i uživo, stvarno su divne devojčice - zaključila je Mia za domaće medije.

Duško Tošić ide kod nje na trening

Podsetimo, pevačica Mia Borisavljević otkrila je da fudbaler i bivši muž Jelene Karleuše, Duško Tošić, često dolazi kod nje na treninge.

Naime, Mia je gostujući u emisiji Intrigantno, otkrila da je gledala Amidži i da je oduševljena Karleušinim ćerkama koje često dolaze u njen salon.

Duško, kako je sada Mia otkrila, često dolazi u njen salon da vežba, pa odatle i poznaje Niku i Atinu, za koje tvrdi da su vrlo skromne i jako vaspitane devojčice.

- Imam da kažem da Niku i Atinu znam, oni dolaze u moju teretanu, sa tatom dolaze i treniraju. Hoću da kažem da su skroz skromne, povučene devojčice koje ne skreću pažnju na sebe, jako su fine i uopšte me nije iznenadilo što su ostavile tako dobar utisak u emisiji.

- Baš mi je drag da one sada dobiju svojih pet minuta, da se malo izraze i pokažu. Tako, da, baš mi je drago da su bile u emsiji i da su skroz razbile te predrasude... - rekla je Mia Borisavljević.