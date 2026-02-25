Slušaj vest

Večeras se u srpskoj prestonici održava koncert "Zvezde među zvezdama", posvećen pokojnom Tomi Zdravkoviću. Veliki broj poznatih učestvuje u programu, među kojima su i Peđa Jovanović i Kaća Živković, koje je publika dočekala ovacijama.

Na licu mesta smo imali prilike da vidimo i Bekija Bekića, Nemanju Nikolića, Baneta Mojićevića, Stevana Anđelkovića, kao i mnoge druge poznate pevače.

Pogledajte ko je sve došao na koncert:

Publika je u MTS dvorani oduševljeno ispratila hitove koje su pevali, a atmosfera je bila za pamćenje.

Tu je bila i Gordana Zdravković, baš kao i Tomina ćerka Žaklina.

Gordana: "Stižu nam pare, ali to nije ni blizu kako bi trebalo"

Gordana je večeras otkrila da ne može da se živi od autorskih prava.

- Nema puno mladih koji misle i osećaju kao što je Toma osećao. Ne može da se živi od autorskih prava, stiže nekakav novac, to nije ni blizu kao što je trebalo da bude. Digla sam ruke - rekla je Gordana, a onda je se razgovoru priključila ćerka Tome Zdravkovića iz prvog braka.

Žaklina je otkrila kakav je otac bio Toma:

- Imam jako lepo sećanje na oca, ovo me je jako iznenadilo, nisam očekivala da će biti koncert. Stigla sam na brzinu, tu sam tri dana. Toma je bio dobar otac. On je deo mene, uvek će biti.

Najjemotivniji momenat na koncertu

U organizaciji Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije (SEMUS), večeras je u MTS dvorani se održava koncert posvećen legendarnom kantautoru Tomi Zdravkoviću u okviru koncertnog serijala „Zvezde među zvezdama“.

Koncert iz prvih redova prate Tomina supruga Gordana i ćerka Žaklina, koje emotivno doživljavaju svaku izvedbu njegovih bezvremenskih hitova.

U jednom trenutku u MTS dvorani predsednik Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije SEMUS Dragiša Golubović uručio je buket cveća Tomonioj udovici Goci i ćerki Žaklini.

Obe su pozdravljene gromoglasnim aplauzom i ovacijama publike.

Nakon uručenja cveća ni Tomina supruga Gordana ni ćerka Žaklina, nisu mogle da sakriju emocije, pa su se rasplakale.

