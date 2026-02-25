Princ od Vranje danas je prepoznatljiv po dugoj kosi i bradi

Večeras se u MTS dvorani održava koncert posvećen legendarnom Toma Zdravković, a među prvima je stigao pevač Stefan Zdravković, publici poznatiji kao Princ od Vranje.

U razgovoru sa medijima, Princ je otkrio koje će Tomine hitove izvesti pred publikom i na taj način odati počast velikanu domaće muzike.

- Tomu ću pamtiti po pesmama koje su obeležile moje detinjstvo, detinjstvo moje generacije i detinjstvo mojih roditelja. To su pesme koje smo voleli da slušamo u kafanama, restoranima, negde sa društvom i gitarom. Mislim da su to pesme za sva vremena.

- Pevaću "Danka" i "Svirajte mi tiho, tiše".

Ne krije koliko voli Tomine pesme, a uz jednu ume baš da se napije.

- Dešavalo se uz "Danku", to mi je bio vrhunac. Kao što je on išao od žene do žene, tako i ja. Sad kad pogledam, imam i ja dosta ženskih imena u pesmama.

Princ je priznao i da ga često pitaju da li je u srodstvu sa legendarnim pevačem, s obzirom na to da imaju isto prezime.

- Ne, to su me zapravo često pitali kad sam se vraćao iz Bugarske, na granici Srbije i Bugarske. Možda bi mi to zapravo pomoglo da lakše pređem.

Osvrnuo se na PZE

Osvrnuo se i na glavnu temu ovih dana, a to je PZE. Prokomentarisao nam je i incident sa padanjem krana, koji je mogao da sabotira ceo događaj.

- Bio sam u kontaktu s ljudima, mislim da su te stvari uvek moguće i dešavaju se. Mislim da su uspeli da se snađu, da ljudi mogu da izvedu svoje pesme. Sam festival je stres, još im fali i kran da padne.

- Imam nekoliko prijatelja koji nastupaju, Luka je moj prijatelj i fenomenalan je, tako da želim mu svu sreću u drugom polufinalu. Tu su Zejna, Haremke, Zona mi je fantastična... Žao mi je što Eegor nije prošao, znamo se godinama.

Jelena Karleuša podigla je pravu buru izjavom da je PZE skup sektaških obreda, a Princ nam je otkrio šta misli o njenom surovom komentaru.

- Svako ima svoje viđenje. Mislim da ljudi iz godine u godinu pokušavaju da probiju te granice, bilo smo i na podu i na plafonu, samo salto nismo radili. Razumem zašto to kaže.

Za kraj, dotakao se negativnih komentara na račun izvođača i pesama.

- Svake godine se provuče tako neki komentar, da je nešto najslabije. Svi ti komentari daju značaj tom festivalu i ljudi imaju nešto da kažu. Mislim da topla voda ne može da se izmisli, tako da makar će neki deo da zaliči na onaj drugi.

Potpisao ugovor nakon Evrovizije

podsetimo, srpski pop pevač Stefan Zdravković, poznatiji kao Princ, učestvuje u velikom međunarodnom muzičkom projektu „Voice Beyond Horizon“, koji obuhvata 4 velika koncerta u najvećim gradovima Kazahstana

-Tokom 20 dana snimanja, planirani su veliki koncerti u gradovima: Turkistan, Aktau, Almaty, Astana, a projekat će ujedno prikazati i spektakularne prirodne i kulturne motive zemlje, sa ciljem da se pokaže da muzika prevazilazi granice. Posebna mi je čast što u projektu učestvuje još nekoliko internacionalnih muzičkih zvezda, među kojima su i svetske muzičke legende Dimash Qudaibergen, Placido Domingo i Lei Jia-kaže Princ i dodaje da je ugovor za ovaj projekat potpisao nakon nastupa na Evroviziji