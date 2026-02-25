Slušaj vest

Prvi pobednik "Zvezda Granda", Bane Mojićević, pojavio se večeras na koncertu Tomi Zdravkoviću u čast, koji se održava u srpskoj prestonici. Dotakao se svoje lepše polovine, ali i koleginice Milice Todorović, sa kojom je nekada bio blizak.

- Čast mi je da nastupim na ovakvom manifestaciji. Ovde su i moji dragi prijatelji, kolege. Ovde je bio skoro i moj koncert, zadovoljan sam kako je prošao, to je bio samo prvi u nizu, nećemo stajati. Radimo na novim pesmama. Moja lepša polovina nije ovde, podržava me preko telefona. Nije mogla da se organizuje da dođe, lepše bi bilo, naravno, da je tu - rekao je prvo Bane Mojićević.

Osvrnuo se na godišnjicu smrti Saše Popovića, u čijem takmičenju je počeo karijeru.

- Nedostaje mi kao čovek, kao prijatelj. On je mnogo uticao na mene u profesionalnom smislu, zaslužan je za većinu mojih uspeha. Nakon mog izlaska iz "Granda" nismo nešto preterano sarađivali, ali ima posebno mesto u mom srcu. U "Zvezdama Granda" se najviše primeti njegov nedostatak, njegova energija zarazna - rekao je Bane.

Bane progovorio o Milici

Otkrio je da li se čuo sa Milicom Todorović, koja je nedavno rodila sina oženjenom partneru, o čemu se naširoko priča, te priznao da više nisu bliski kao nekad.

- Čestitao joj jesam, mada nismo Mile i ja u nekom preterano čestom kontaktu. Srećan sam zbog nje kao da se neko u mojoj familiji porodio - rekao je Bane za okupljene medije.

