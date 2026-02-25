"SA LUKOM SAM, NADAMO SE NAJBOLJEM" Oglasila se bivša snajka Ivice Dačića nakon njegove hospitalizacije
Ivica Dačić primljen je danas u bolnicu zbog teškog zdravstvenog stanja, a kako se navodi, on je životno ugrožen. Za domaće medije se oglasila njegova bivša snajka, pevačica Milica Jokić, koja se trenutno nalazi sa Lukom Dačićem.
Milica Jokić je istakla da se nadaju najboljem i da će Luka kasnije da ide u bolnicu.
- Evo me upravo sa Lukom, znamo za to, nadamo se najboljem. Luka će kasnije da ide u bolnicu - rekla nam je kratko Milica.
Životno ugrožen
On ima tešku upalu pluća i primljen je u Klinički centar životno ugrožen.
Prema poslednjim, nezvaničnim informacijama, on je kratak period disao bez aparata, nakon čega je ponovo priključen na mehaničku ventilaciju.
Prema nezvaničnim informacijama lekara koje prenosi Informer, on se nalazi u "nešto boljem stanju nego kada je primljen u bolnicu".
- Već danima je imao temperaturu, ali su svi mislili da je virus zato što su svi redom bili bolesni - navodi izvor i dodaje da je u teškom stanju.
Podsećamo, Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a danas je primljen na bolničko lečenje.
Oglasio se doktor
Doktor Spasoje Popević oglasio se ispred Kliničkog centra Srbije.
- Trenutno je njegovo stanje veoma teško, nalazi se u jedinici intenzivnog lečenja i na mehaničkoj ventilaciji, odnosno kako bi se to reklo, na respiratoru, u pitanju je jako teška upala pluća, obostrana upala pluća i ono što sad mogu da kažem, da dobija sve što treba, da dobija od lekova i borimo se za njegov život - rekao je dr Spasoje Popević i dodao:
- Za nijansu je bolje nego kada je primljen. Primljen je u veoma, veoma teško narušenom opštem stanju i nismo imali, što kažu, drugog izbora, osim da primenimo te mere mehaničke ventilacije, kojom zapravo kupujemo vreme da se njegova pluća odmore. Njegova pluća u suštini ne mogu da vrše razmenu gasova, ono što treba da rade pluća. Kiseonik u krvi mu je veoma nizak bio pri prijemu i zbog toga smo morali da tako da primenimo sve ovo i da bismo prosto kupili vreme da lekovi deluju
