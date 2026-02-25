Slušaj vest

Katarina Živković pojavila se večeras na koncertu posvećenom Tomi Zdravkoviću, gde je pred predstavnicima medija govorila o Saši Popoviću, ali i o koleginici Milica Todorović.Pevačica je istakla da Milici nije davala savete u vezi sa bebom, a potom je otkrila da li ju je posetila u prethodnim danima.

- Bilo mi je i izazovno i emotivno i prelepo! Uživamo svi u najvećim hitovima našeg Tome Zdravkovića. Vreme je i za moj koncert, došlo je mojih pet minuta. Pozabaviću se ozbiljno svojom karijerom - rekla je prvo Kaća Živković, pa se osvrnula na godišnjicu smrti Saše Popovića.

Pevačica Katarina Živković pojavila se večeras na koncertu Tomi Zdravkoviću u čast, pa se pred pripadnicima sedme sile dotakla Saše Popovića, ali i koleginice Milice Todorović Foto: Nemanja Nikolić

- Zvezde Granda više nisu isto bez njega. Nedostaje mi. On je bio najveći, živeće kroz svoje pevače, kroz sve ono što je uradio za estradu - jasna je bila pevačica.

Kaća progovorila o Milici

Osvrnula se i na koleginicu Milicu Todorović, koja je nedavno rodila sina oženjenom partneru, o čemu bruji javnost:

- Milica se snalazi kao majka najbolje na svetu, rođena je da bude majka. Nisam joj davala savete. I ja sam trebala samo sebe da slušam u vezi sina, a ne druge šta su mi pričali. Nisam išla da vidim bebu kod nje. Ne znam na koga liči, ali je mali presladak.

