"SIN MILICE TODOROV IĆ JE PRESLADAK!" Katarina Živković progovorila o njenom majčinstvu i poručila: Ne treba slušati druge..
Katarina Živković pojavila se večeras na koncertu posvećenom Tomi Zdravkoviću, gde je pred predstavnicima medija govorila o Saši Popoviću, ali i o koleginici Milica Todorović.Pevačica je istakla da Milici nije davala savete u vezi sa bebom, a potom je otkrila da li ju je posetila u prethodnim danima.
- Bilo mi je i izazovno i emotivno i prelepo! Uživamo svi u najvećim hitovima našeg Tome Zdravkovića. Vreme je i za moj koncert, došlo je mojih pet minuta. Pozabaviću se ozbiljno svojom karijerom - rekla je prvo Kaća Živković, pa se osvrnula na godišnjicu smrti Saše Popovića.
- Zvezde Granda više nisu isto bez njega. Nedostaje mi. On je bio najveći, živeće kroz svoje pevače, kroz sve ono što je uradio za estradu - jasna je bila pevačica.
Kaća progovorila o Milici
Osvrnula se i na koleginicu Milicu Todorović, koja je nedavno rodila sina oženjenom partneru, o čemu bruji javnost:
- Milica se snalazi kao majka najbolje na svetu, rođena je da bude majka. Nisam joj davala savete. I ja sam trebala samo sebe da slušam u vezi sina, a ne druge šta su mi pričali. Nisam išla da vidim bebu kod nje. Ne znam na koga liči, ali je mali presladak.
