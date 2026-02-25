Slušaj vest

Političar Ivica Dačić primljen je danas u bolnicu zbog teškog zdravstvenog stanja, a kako se navodi, on je u teškom stanju i naredna 72 sata će biti ključna.

Ovim povodom oglasila se pop diva Jelena Karleuša, koja je istakla da je ova informacija o stanju njenog prijatelja veoma uznemirila.

- Veoma sam uznemirena vešću da je mom prijatelju Ivici loše. Sigurna sam da je reč o virusu korone jer su bukvalno svi bolesni kao pre par godina samo što sada svima simptomi traju i po mesec dana - navela je Jelena Karleuša i otkrila kada se čula sa Ivicom.

- Koliko prošle nedelje smo se Ivica i ja dopisivali i bilo je sve ok. Mislim da je stres, umor i konstantni pritisak ostavio trag na njegovom imunitetu. Verujem u sposobnost naših doktora i znam da će biti učinjeno sve da se Ivica oporavi. Veliki čovek, veliki državnik, dobar prijatelj i svakako jedna od najznačajnijih figura politike na Balkanu, zaslužuje pozitivne misli i želje svih nas do potpunog oporavka - rekla je Jelena Karleuša za Telegraf.

Podsetimo, Ivica Dačić ima tešku upalu pluća i primljen je u Klinički centar životno ugrožen.

Prema poslednjim, nezvaničnim informacijama, on je kratak period disao bez aparata, nakon čega je ponovo priključen na mehaničku ventilaciju.

- Već danima je imao temperaturu, ali su svi mislili da je virus zato što su svi redom bili bolesni - navodi izvor i dodaje da je u teškom stanju.

Doktor Spasoje Popević oglasio se ispred Kliničkog centra Srbije.

- Trenutno je njegovo stanje veoma teško, nalazi se u jedinici intenzivnog lečenja i na mehaničkoj ventilaciji, odnosno kako bi se to reklo, na respiratoru, u pitanju je jako teška upala pluća, obostrana upala pluća i ono što sad mogu da kažem, da dobija sve što treba, da dobija od lekova i borimo se za njegov život - rekao je dr Spasoje Popević i dodao:

- Za nijansu je bolje nego kada je primljen. Primljen je u veoma, veoma teško narušenom opštem stanju i nismo imali, što kažu, drugog izbora, osim da primenimo te mere mehaničke ventilacije, kojom zapravo kupujemo vreme da se njegova pluća odmore. Njegova pluća u suštini ne mogu da vrše razmenu gasova, ono što treba da rade pluća. Kiseonik u krvi mu je veoma nizak bio pri prijemu i zbog toga smo morali da tako da primenimo sve ovo i da bismo prosto kupili vreme da lekovi deluju.