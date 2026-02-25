Slušaj vest

Političar Ivica Dačić primljen je danas u bolnicu zbog teškog zdravstvenog stanja, a kako se navodi, on je u teškom stanju i naredna 72 sata će biti ključna.

Ovim povodom oglasila se pop diva Jelena Karleuša, koja je istakla da je ova informacija o stanju njenog prijatelja veoma uznemirila.

- Veoma sam uznemirena vešću da je mom prijatelju Ivici loše. Sigurna sam da je reč o virusu korone jer su bukvalno svi bolesni kao pre par godina samo što sada svima simptomi traju i po mesec dana - navela je Jelena Karleuša i otkrila kada se čula sa Ivicom.

Jelena Karleuša u guči autfitu od 8.000 evra Foto: Petar Aleksić

- Koliko prošle nedelje smo se Ivica i ja dopisivali i bilo je sve ok. Mislim da je stres, umor i konstantni pritisak ostavio trag na njegovom imunitetu. Verujem u sposobnost naših doktora i znam da će biti učinjeno sve da se Ivica oporavi. Veliki čovek, veliki državnik, dobar prijatelj i svakako jedna od najznačajnijih figura politike na Balkanu, zaslužuje pozitivne misli i želje svih nas do potpunog oporavka - rekla je Jelena Karleuša za Telegraf.

Životno ugrožen

Podsetimo, Ivica Dačić ima tešku upalu pluća i primljen je u Klinički centar životno ugrožen.

Prema poslednjim, nezvaničnim informacijama, on je kratak period disao bez aparata, nakon čega je ponovo priključen na mehaničku ventilaciju.

- Već danima je imao temperaturu, ali su svi mislili da je virus zato što su svi redom bili bolesni - navodi izvor i dodaje da je u teškom stanju.

Ivica Dačić o incidentu na Pravnom Foto: Printscreen/RTS

Oglasio se doktor

Doktor Spasoje Popević oglasio se ispred Kliničkog centra Srbije.

- Trenutno je njegovo stanje veoma teško, nalazi se u jedinici intenzivnog lečenja i na mehaničkoj ventilaciji, odnosno kako bi se to reklo, na respiratoru, u pitanju je jako teška upala pluća, obostrana upala pluća i ono što sad mogu da kažem, da dobija sve što treba, da dobija od lekova i borimo se za njegov život - rekao je dr Spasoje Popević i dodao:

- Za nijansu je bolje nego kada je primljen. Primljen je u veoma, veoma teško narušenom opštem stanju i nismo imali, što kažu, drugog izbora, osim da primenimo te mere mehaničke ventilacije, kojom zapravo kupujemo vreme da se njegova pluća odmore. Njegova pluća u suštini ne mogu da vrše razmenu gasova, ono što treba da rade pluća. Kiseonik u krvi mu je veoma nizak bio pri prijemu i zbog toga smo morali da tako da primenimo sve ovo i da bismo prosto kupili vreme da lekovi deluju.

Ne propustiteStarsŠKOLSKI DANI IH SPOIJILI, GODINE IH NISU RAZDVOJILE: Pevačicu i ministra spaja decenijsko prijateljstvo, ovaj detalj o njima mnogi nisu znali
xxx01 News1 Nemanja Nikolic copy.jpg
Stars"SA LUKOM SAM, NADAMO SE NAJBOLJEM" Oglasila se bivša snajka Ivice Dačića nakon njegove hospitalizacije
0465465456.jpg
Politika"IVICE, DRUŽE, BORI SE" Miloš Vučević uputio podršku ministru: Nikad se nisi predavao, svi smo uz tebe"
Ivica Dačić Miloš Vučević
Politika"MOLIMO SE ZA NJEGA" Predsednik Vučić posetio ministra Dačića u bolnici: U teškoj je situaciji, ali verujem u lekare, verujem u njega
Aleksandar Vucic.jpg

Aleksandar Vučić Izvor: Tanjug