Pevačica Snežana Đurišić, koja je večeras pevala u MTS dvorani na koncertu koji se održava u čast Tome Zdravkovića, dala je izjavu za medije.

U toku večeri sve je zatekla vest da je političar Ivica Dačić završio u bolnici i da je u teškom stanju, pa ni Snežana nije krila šok.

- Čula sam to. Bože, šta se dogodilo? - pitala je pevačica, pa dodala:

- Neka mu Bog podari zdravlja. Brzo ozdravljenje mu želim - izjavila je kratko Snežana Đurišić, prenosi Telegraf.

Životno ugrožen

Podsetimo, Ivica Dačić ima tešku upalu pluća i primljen je u Klinički centar životno ugrožen.

Prema poslednjim, nezvaničnim informacijama, on je kratak period disao bez aparata, nakon čega je ponovo priključen na mehaničku ventilaciju.

- Već danima je imao temperaturu, ali su svi mislili da je virus zato što su svi redom bili bolesni - navodi izvor i dodaje da je u teškom stanju.

Oglasio se doktor

Doktor Spasoje Popević oglasio se ispred Kliničkog centra Srbije.

- Trenutno je njegovo stanje veoma teško, nalazi se u jedinici intenzivnog lečenja i na mehaničkoj ventilaciji, odnosno kako bi se to reklo, na respiratoru, u pitanju je jako teška upala pluća, obostrana upala pluća i ono što sad mogu da kažem, da dobija sve što treba, da dobija od lekova i borimo se za njegov život - rekao je dr Spasoje Popević i dodao:

- Za nijansu je bolje nego kada je primljen. Primljen je u veoma, veoma teško narušenom opštem stanju i nismo imali, što kažu, drugog izbora, osim da primenimo te mere mehaničke ventilacije, kojom zapravo kupujemo vreme da se njegova pluća odmore. Njegova pluća u suštini ne mogu da vrše razmenu gasova, ono što treba da rade pluća. Kiseonik u krvi mu je veoma nizak bio pri prijemu i zbog toga smo morali da tako da primenimo sve ovo i da bismo prosto kupili vreme da lekovi deluju.