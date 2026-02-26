Slušaj vest

Aca Amadeus ponovo se našao u centru pažnje nakon što se u javnosti oglasila njegova ćerka, iznoseći tvrdnje koje su uzburkale javnost. Tim povodom, Aca je za Kurir dao svoju stranu priče, ne krijući ogorčenje i zabrinutost zbog cele situacije.

– Kako može ćerka da da nešto što nije gledala? Da, dajem izjavu – započeo je Aca za Kurir.

On tvrdi da iza svega stoji manipulacija i da njegova ćerka nije samostalno istupila u javnost.

– Ona je sa učenikom i to nije tajno. Postoji klip gde ona kaže da ostavi telefon. Kako može majka da gura ćerku u ovako nešto? Zašto ona sama ne da izjavu?

Aca smatra da je čitav slučaj ozbiljan i da zahteva hitnu reakciju nadležnih organa.

– Pod hitno treba policija da se umeša, jer ne može profesor da podvodi učenike. Na snimku je učenik. I ona se drogira, ne ja. Eto, to je moja izjava – rekao je Aca za Kurir.

1/4 Vidi galeriju Aca Amadeus Foto: Kurir Televizija, Privatna arhiva, Printscreen/Youtube, printscreen YT

Žena ga prijavila za nasilje

Kako saznajemo od izvora bliskog bivšem paru, Aleksandrova bivša supruga S. u prethodnom periodu ga je čak pet puta prijavila policiji za zlostavljanje i pretnje, ali i za pokušaj ubistva.



Inače, nakon teških optužbi koje je na Acin račun iznela ćerka Vaska Stanimirović, stupili smo u kontakt i s muzičarem, koji se trenutno nalazi u Australiji.

Kako nam je rekao, sve što je ispričala njegova ćerka su laži, koje je ona izgovorila pod uticajem njegove bivše žene S. S.

- Protiv mene je odbačena krivična prijava u Beogradu i oslobođen sam svega. Moju ćerku je izmanipulisala njena majka. Vaska je jako bolesna, ozbiljno se leči na psihijatriji. Ja ću sad zbog svih ovih laži podneti novu prijavu protiv moje bivše žene, a već sam tužio nju i tasta za krađu jer su mi upali na posed i opljačkali me. Zašto majka gura ćerku da daje izjave? Kakva je to majka? Naravno da nije tačno da sam pretukao ćerku. Policija treba da se umeša - tvrdi Aleksandar za Kurir.

Muzičar se osvrnuo i na ćerkine tvrdnje da je zapravo on na eksplicitnom video-snimku na kom se navodno vidi njena majka sa svojim učenikom, kako je on prvobitno tvrdio.

- Što se tiče ćerkinih tvrdnji da sam na porno-snimku ja s njenom majkom, i to je laž. Na njemu se čuje da je učenik u pitanju. Ne sme profesor podvoditi učenika. Kako Vaska može da kaže to? Da li je gledala snimak? Dajte da budemo ozbiljni - zaključio je Stanimirović za Kurir.