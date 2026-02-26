Slušaj vest

Milica Todorović, bar jednom godišnje mora da bude glavna tema javnosti i medija. Dal je to sudbina ili ko zna šta li je, ne znamo, ali smo uspeli da saznamo kakvo je stanje u domu pevačice, nakon što je postala mama.

- Krivo mi je što se toliko o tome pisalo i pričalo i priča. Jasno mi je da je javna ličnost, ali malo se preteralo. U međuvremenu se desilo to da i oni što su je na početku napadali su je zvali i izvinjavali se - rekao je Stevan Anđelković, prijatelj, komšija i kum pevačice.

Nakon pitanja kako je Milica, pevač je otkrio šta se dešava u njenom domu

- Ona je super. Ovo je njena najveća radost i uspeh. Uživa sa svojim detetom i partnerom i kod njih vlada u domu jedna radost. Ja sam bio na babinama, prelepa je atmosfera kod njih u kući. Pomaže joj i majka i sestra, stvarno je sve super- rekao je Anđelković, pa je otkrio koliko i od kada poznaje Milicinog partnera

- On je baš super lik, znam ga od nedavno, Milica nas je upoznala, a onda je malo više pričao o bebi.

- Spava stalno, samo se budi da jede. Sad je najlakše i najslađe u ovom periodu, samo jede i spava, ali je bio budan kad sam došao da ga vidim. Liči na Milicu, ima njene oči - kaže pevač i dodaje da Milica ne razmišlja o poslu trenutno

- Milica ne razmišlja o poslu trenutno. Uživa maksimalno, presrećan sam zbog nje i zahvaljujem se svima koji su joj pružili podršku javno. Naše prijateljstvo traje 20 godina - rekao je Stevan Anđelković i otkrio kakav je Miličin partner.

