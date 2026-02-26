Slušaj vest

Vesna Zmijanac nije krila koliko joj je teško zbog saznanja da je ministru Ivici Dačiću ugroženo zdravlje. Nakon što je hospitalizovan i priključen na respirator, pevačica mu je uputila želje za što bržim oporavkom.

Vesna Zmijanac sinoć je nastupala u Beogradu, a pred nastup je pričala o Ivici Dačiću. Ona je samo rekla:

Mnogo mi je žao...

Potom je pevačica dodala da mu želi da mu bude bolje kako bi ponovo zapevali zajedno.

- Želim mu da što pre ozdravi i da opet pevamo "Jorgovane". Pevali smo mi mnogo puta... - istakla je Zmijanac prošle noći, pred nastup u jednoj beogradskoj kafani.

Vesna Zmijanac Foto: Marko Karovic

Snežana Đurišić u šoku zbog Dačića

Povodom zdravstvenog stanja ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koji je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća, ostala je u šoku i Snežana Đurišić.

Ivica Dačić Foto: Video plus

Ona je sinoć tokom jednog nastupa saznala vesti i doslovno ostala bez teksta.

- Šta mu se desilo? Jao, Bože dragi. Neka mu Bog podari sreće i brzo ozdravljenje mu želim - kazala je Snežana.

Kurir.rs/ Blic

