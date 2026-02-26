Slušaj vest

U nedelju će se navršiti tačno godinu dana, otkako nas je napustio estradni mag, Saša Popović. Nakon Sašinog odlaska, u njihovom domu vladala je tuga, ali su ubrzo saznali najlepšu moguću vest, da snajka Tijana, žena sina Suzane i Saše Danijela Jovanovića, je u drugom stanju.

Taj trenutak izazvao je radost u domu Popovića, a ponosna baka i ako žali što i Saša nije dočekao da postane deka, raduje se ovom trenutku koji s nestrpljenjem isčekuje.

Njihov prijatelj Dejan Ćirković Čira, sada je za medije govorio o stanju u kući porodice Popović.

- Koliko može da joj to bude uteha, ali da. Ja sam joj rekao kako je bar malo Bog pogledao, da joj ublaži malo taj bol. Ima Boga, dao ti unuče, Tijana svaki dan treba da se porodi, može danas, za tri dana, pet... Ali tu je. U principu potrefilo se kad je godišnjica da dobije neku radost. Na jednom mestu ti život uzme, a na drugom da - ispričao je Ćirković za Informer.

1/6 Vidi galeriju Suzana Jovanović Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen TV Pink, Kurir Televizija

Radovao se prinovi

U poslednjem intervjuu koji je Saša dao 2024. godine otvoreno je govorio o porodici i neostvarenim željama, te je tada naveo da mu ne jedina neostvarena želja da ima unuče.

- Pa kako ne, da li je unuka ili unuk, priželjkujem unuče. Da li je muško ili žensko nema veze. I Suzana i ja priželjkujemo, ali evo, čekamo! Čekamo da vidimo šta će da se desi. Mi čekamo ali nema ništa još… Biće - istakao je tada Saša.

1/10 Vidi galeriju Dejan Ćirković Ćira Foto: Nemanja Nikolić