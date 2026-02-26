Slušaj vest

Spikerka Hrvatskog radija i nekadašnja voditeljkaGordana Kovačić preminula je u 56. godini. Od nje su se oprostile kolege za HRT.

- Preminula je naša draga koleginica, spikerka Gordana Kovačić. Izuzetno svestrana osoba, doktor nauka, džez pevačica i autorka knjige "Poetski trenutak, naš spiker" - napisali su.

Gordana Kovačić je doktorirala logopediju na Edukativno-rehabilitacionom fakultetu u Zagrebu sa posebnim interesovanjem za akustičke i psihoakustičke karakteristike glasova vokalnih profesionalaca. Takođe je provela četiri godine u Amsterdamu na daljem naučnom usavršavanju.

Spikerima Hrvatskog radija pridružila se 2007. godine, iako je prethodno vodila emisiju "Vrijeme za džez" na Hrvatskoj televiziji. Ljubiteljima džeza je takođe poznat njen pevački glas: od 1990-ih pevala je sa istaknutim džez muzičarima i Big bendom HRT-a, a 2014. godine je sa Lukom Žužićem osnovala muzički duo „DuArte“.

"Njen glas će ostati u mnogim emisijama i špicama"

Ljubiteljima poezije svakako je najpoznatija kao autorka inovativnog i veoma popularnog multimedijalnog projekta „Poetski trenutak“.

- Njene kolege spikeri, snimatelji i urednici vesti i muzičkih emisija pamtiće njen optimizam, toplinu i hrabrost, a glas Gordane Kovačić ostaće u mnogim emisijama i špicama Hrvatskog radija - napisali su ispred HRT.