Slušaj vest

Darko Lazić, porodično je sa suprugom i ćerkom na odmoru. Oni se nalaze na Maldivima, a Kaća redovno objavljuje snimke sa egzotične destinacije.

U kasne sate je juče objavila snimak, gde se vidi pevač kako polugo pokušava da uđe u smeštaj. Problemi oko ulaska u apartman nastali su kada je njihova naslednica im je zatvorila vrata bez da su prethodno uzeli ključ.

Darko je u pola 3 ujutru morao da nađe način da dođu do kreveta i svojih stvari, pa se popeo na stolicu i krenuo preko ograde

- Ajde, prva noć na Maldivima. U pola noći, Srna nam je zatvorila vrata i nemamo ključ... U, visoko je mnogo, ja mislim da je bolje ja da se popnem - rekla je Katarina kada je shvatila da je previsoko da bi Darko preskočio.

Kaća je tražila da se ipak ona popne i preskoči ogradu kako bi ušli u smeštaj, ali je Lazić odbio.

Folker je zatim dovukao kantu za đubre, pa se popeo na nju.

- Jaoj, ako se ovaj sad rascopa. Daj ja ću, brate, lakša sam - rekla mu je, a Lazić je opsovao.

On je na kraju uspeo da se preskoči, a Kaća je ostala ispred smeštaja, a od smeha nije mogla da dođe sebi.

Darko Lazić provaljuje u smještaj Izvor: Instaragram/katarinalazic_24