Dejan Dragojević će po treći put, otići u Saudijsku Arabiju. Dejan je ovim povodom okupio prijatelje i porodicu u porodičnom domu, a sada je otkrio i detalje odlaska.

- Odlazak u Saudijska Arabija! Allah poziva u Kuću mira i upućuje koga hoće na Pravi put. Ja sam dobio još jedan poziv, ovo je treći put da idem. InshAllah dok ne stignem tamo, vidimo se uskoro - napisao je.

Sa njim za stolom su bili majka Biljana, otac, devojka Jovana i prijatelji.

Majka Dejana Dragojevića o promeni vere

Inače, pre nekoliko godina Dejan Dragojević je priznao da je uzeo islamsku veru. Njegova majka Biljana je tada priznala da je bila veoma iznenađena Dejanovom odlukom da promeni veru, ali da ga svakako podržava.

- Pa šta ja da vam kažem. On je punoletan, može da radi šta hoće. Znate šta, o veri se mnogo ne zna, zato svašta pišu, tako da... To je njegov izbor - rekla je ona.

- Uvek sam ga podržavala šta god da je bilo, šta god da se desi. Svako je uz svoje dete - rekla je Dragojevićeva.

- Ja sam malo bila iznenađena. Ja od njega nikada nisam tražila nikakva priznanja, meni je bitno da je on kući, da je sve okej. Potpuno mi je to sve bilo nebitno. Meni je važno i da funkcionišemo normalno. Ja nikakve promene kod njega nisam primetila, niti osetim. Najnormalnije se ponaša, živimo normalno - rekla je Biljana za domaće medije tada.