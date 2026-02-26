Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Srbije Ivica Dačić u sredu, 25. februara, smešten je na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške upale pluća.

Veliki broj poznatih ličnosti uputilo mu je reči podrške, a među njima je i novinar Pinka Mladen Mijatović.

On je na svom Instagram profilu objavio fotografiju Ivice Dačića i napisao:

- Veliki borac, molimo se da dobije i ovu bitku. Srbijo, neka nas molitve za dobro ujedine.

Pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević rekao je za medije da je Dačić i dalje u teškom zdravstvenom stanju i da je na mehaničkoj ventilaciji.

- I dalje je u teškom zdravstvenom stanju. Borba se nastavlja, na mehaničkoj je ventilaciji i u ovom trenutku uspeli smo da stabilizujemo njegovo stanje. Suviše je rano da prognoziram bilo šta. U ovom trenutku situacija je stabilnija nego što je bila tokom jučerašnjeg obraćanja. Apelujem na sve medije da imaju razumevanja za porodicu ministra i sve njegove prijatelje. Na nama je da uradimo posao - rekao je doktor Popević.

Vesna Zmijanac je pre dnastup u Beogradu s medijima razgovarala o Dačiću i poželela mu da što pre ozdravi.