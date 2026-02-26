Slušaj vest

Kompozitor Goran Ratković Rale potvrdio je pisanje Kurira da ima zdravstveni problem i da ide na operaciju srca. Intervnecija će biti, kako je rekao danas ili sutra.

- Čekam poziv za operaciju srca. Kad završim i oporavim se, zvaću vas - rekao je Goran Ratković Rale za Blic.

Podsetimo, Kurir je u utorak objavio da je kompozitoru bilo loše stanje što je on prepisivao posledicama virusa koji je preležao, ali ga je partnerka Ana Nikolić naterala da ode kod lekara gde mu je ustanovljen problem sa srcem. Da je sačekao još koji dan njegovo stanje bi bilo kritično, te mu je Ana svojim insistiranjem da potraži lekarsku pomoć spasila život.

Foto: Nemanja Nikolić

Inače, Ana Nikolić i Goran Ratković Rale sada su opet u mirnoj luci, a pre toga su se posvađali da je morala da reaguje policija.

Podsetimo, Ana je pre nekoliko meseci prošla kroz agoniju na putovanju u Dubaiju gde je bila sa Raletom, a odakle su se odvojeno vratili u Beograd zbog sukoba. Rale se potom oglasio i otkrio svoju stranu priče.

Foto: ATAIMAGES, Nemanja Nikolić, Shutterstock

- Sve sam isplatio preko svog računa, sve me je koštalo nešto više od 30.000 evra. Ako su pare na mom računu, neka ona pokaže jednu uplatnicu da mi je dala 500 evra. Ja ću tužiti, a vi je pozovite kao svedoka, pa neka potvrdi da je platila i da vidimo gde su tragovi. S njenog računa smo platili samo karte biznis klase za avion, koje sam ja duplirao zbog odlaganja letova, pre svađe koju smo imali u septembru - rekao je Rale.