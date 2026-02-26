Slušaj vest

Pevačica Nikolina Kovač porodila se i na svet donela dečaka, čime je njihova porodica postala bogatija za još jednog člana.

Radosne vesti sa pratiocima na Instagramu podelio je njen suprug Saša Kapor, koji nije krio sreću zbog dolaska sina. Uz emotivnu poruku zahvalnosti i ljubavi, otkrio je da su mama i beba dobro, a čestitke prijatelja, kolega i fanova ne prestaju da pristižu.

- Živote moj - napisao je Saša Kapor i tagovao suprugu na objavu.

Prvi period trudnoće je bio težak

Otkrila je i da je prvi period trudnoće bio veoma težak:

- Mučnine više nema, ali prva četiri meseca nisam bila živa! Bilo mi je naporno gde god da se pojavim, mislila sam da to nikad neće proći. Zanimljivo je da niko nije ni mogao da primeti da sam trudna, jer sam u početku bila baš mršava. Svi su bili oduševljeni kad su saznali da čekam bebu.

Ovako je počela njihova ljubav

Podsetimo, Saša je jednom prilikom ispričao kako u prvom trenutku kada su radili zajedno nije mogao ni da pretpostavi da će jedog dana da oženi Nikolinu.

-Iskreno, prvi put kada smo se upoznali, ona je tad već bila u takmičenju i mene su zvali iz Grand produkcije da pevamo duet Nikolina i ja od mene i Ane Kokić „Ako ljubav nestane“. Bio sam u fazonu „Okej“ i to smo uradili maksimalno profesionalno, ništa se u tom trenutku nije činilo da će biti nešto – rekao je, a zatim dodao u kom trenutku je shvatio da je ona prava:

-Shvatio sam kada smo radili zatvaranje kluba „Kolektiv“. Sećam se da sam tada zvao menadžera i pitao ga „Sa kim radim“ i on mi je rekao da Nikolina radi i Ana Sević. Kada je ušla u klub, nisam mogao da je ne primetim, bio je mrak i nisam znao uopšte da je to ona. To je prvo veče da smo kliknuli i krenuli intezivnije da se družimo, ali kada smo ušli u vezu i osvrnuli se na taj prvi nastup, vidi se da je energija i tad postojala.