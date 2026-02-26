Slušaj vest

Voditeljka Pink televizije Sanja Marinković, oglasila se nakon saznanja da je potpredsednik Vlade Srbije Ivica Dačić hitno hospitalizovan i da mu se bore za život od sinoć, 25. februara.

Foto: Petar Aleksić

Marinkovićeva je putem Instagrama objavila zajednički snimak sa jedne privatne proslave na kojoj su se ona i ministar provodili zajedno.

- U trenucima borbe, najvažnija je snaga i vera da će sve biti dobro - napisala je Sanja uz emotikon crvenog srca.

Sanja Marinković poželela brz oporavak Dačiću Izvor: Instagram/sanjamarinkovicofficial

Oglasio se Mladen Mijatović

Podsetimo, povodom zdravstvenog stanja Ivice Dačića mnoge poznate ličnosti su se oglasile, a jedan od njih je i Mladen Mijatović, koji mu se javno obratio putem Instagrama.

- Veliki borac, molimo se da dobije i ovu bitku. Srbijo, neka nas molitve za dobro ujedine - napisao je voditelj.

Ivica Dačić hospitalizovan, u teškom stanju zbog obostrane upale pluća Foto: Nemanja Nikolić

Životno ugrožen

Podsetimo, Predsednik Socijalističke partije Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić nalazi se u teškom zdravstvenom stanju i hitno je primljen u bolnicu, gde je, prema navodima, priključen na aparate. Njegovo stanje zahtevalo je urgentnu medicinsku intervenciju, a lekari ga drže pod stalnim nadzorom i prate sve vitalne parametre