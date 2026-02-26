BESKRAJNA SREĆA! DOBRO NAM DOŠAO: Ana Sević se prva oglasila nakon što se Nikolina porodila, pa otkrila jedan zanimljiv detalj (FOTO)
Pevačica Nikolina Kovač na svet je donela treće dete iz braka sa kolegom Saša Kapor, a radosne vesti brzo su se proširile među njihovim prijateljima i saradnicima.
Povodom prinove oglasila se i njihova koleginica Ana Sević, koja je javno uputila emotivnu čestitku i najlepše želje ponosnim roditeljima, ne krijući oduševljenje zbog prinove u porodici
Ana je napisala i prvo slovo bebinog imena - S, što znsči da su Kapori odlučili da ime trećeg deteta ne počinje na "N", kao prethodna dva - Nikoleta i Nikolaj.
- Beskrajna sreća! Dobro nam došao S! - napisala je Ana Sević uz emotikon srca.
- Bravo, mama! - poručila je Nikolini.
Dobili dečaka
Nakon što se Nikolina porodila, oglasio se Saša Kapor.
- Dobro došla, bebo! Dečak je! Živote moj... - napisao je Saša na Instagramu i označio Nikolinu.