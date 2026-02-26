Slušaj vest

Pevačica Nikolina Kovač na svet je donela treće dete iz braka sa kolegom Saša Kapor, a radosne vesti brzo su se proširile među njihovim prijateljima i saradnicima.

Foto: Privatna Arhiva

Povodom prinove oglasila se i njihova koleginica Ana Sević, koja je javno uputila emotivnu čestitku i najlepše želje ponosnim roditeljima, ne krijući oduševljenje zbog prinove u porodici

Ana je napisala i prvo slovo bebinog imena - S, što znsči da su Kapori odlučili da ime trećeg deteta ne počinje na "N", kao prethodna dva - Nikoleta i Nikolaj.

- Beskrajna sreća! Dobro nam došao S! - napisala je Ana Sević uz emotikon srca.

Foto: Preent Screen

- Bravo, mama! - poručila je Nikolini.

Dobili dečaka

Nakon što se Nikolina porodila, oglasio se Saša Kapor.

- Dobro došla, bebo! Dečak je! Živote moj... - napisao je Saša na Instagramu i označio Nikolinu.