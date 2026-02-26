Slušaj vest

Koncert u čast Šabana Šaulića održan je 17. marta u prepunom Sava centru, na sedmogodišnjicu od njegove smrti. U prepunom Sava centru okupili su svi oni koji čuvaju od zaborava kralja narodne muzike i koji su podržali fondaciju koja nosi njegove ime, a koja je prikupila sredstva namenjena za četvoro mladih umetnika na početku muzičke karijere.

Od prodatih ulaznica prikupljeno je 54.000 evra, a sav prihod usmeren je u Fondaciju "Šaban Šaulić" koja je osnovana sa ciljem podrške mladim talentima iz oblasti muzičke umetnosti.

Publici su te večeri predstavljeni stipendisti koji su zahvaljujući fondaciji dobili priliku da naprave prve ozbiljne korake u svojoj karijeri. Među njima je i jedanaestogodišnji pijanista Teodor Vujanić koji je dobio klavir koji će mu omogućiti dalje školovanje i usavršavanje.

Petbnaestogodišnji Ognjen Gavrilović, učenik Srednje muzičke škole "Kosta Manojlović" dobio je svoju prvu harmoniku, a zahvaljujući fondaciji Aleksandar Pejović, redovan student harmonike i stipendista Ruskog doma, uskoro nastavlja školovanje na prestižnom Univerzitetu u Moskvi.

Uni Dimitrijević iz Niša, studentkinji Berklija, muzičkog koledža u Bostonu, fondacija je obezbedila sredstva za nastavak njenog školovanja na ovom prestižnom univerzitetu.

Podsetimo, na koncertu su uz pratnju orkestra Aleksandra Sofronijevića nastupali Nermin Handžić, Emir Habibović, Beki Beki, Ilda Šaulić, Saša Matić, Aleksandra Prijović i Marija Šerifović.