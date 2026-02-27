Slušaj vest

Indi Aradinović i njena mlađa sestra Edita, prisetile su se raznih situacija koje su im se dešavale kada su bile male i živele u istoj kući.

Nedavno su zajedno gostovale u emsiji "Amidži šou", a na pitanje, šta je ono najstrašnije što su uradile jedna drugoj, Indi se prisetila situacije kada joj je mlađa sestra probila bubnu opnu, a ona je njoj oštetila oko.

- Sećam se kad smo bile male i meni je majka čisila uši, štapićima. Znate ono, nedelja, subota kupamo se. I ona je prišla i "bum" i direktno u bubnu opnu koja mi je tom prilikom probila i ja i danas ne čujem dobro na to uvo. Onda sam ja njoj za jednu Novu godinu, gurnula onu prskalicu u oko - rekla je Indi, a Edita se nadovezala:

- I onda mi je oštetila oko i meni oko ceo život beži. Ona meni oko, ja njoj uvo - rekla je Edita, a Indi se kroz smeh nadovezala

- Baš sam je oštetila. Trudile smo se da uništimo život jedna drugoj - zaključila je starija sestra.

Podsetimo, Indi i Edita su se pre otprilike dve godine žestoko potukle ispred zgrade u kojoj je živela Edita. Snimak tuče objavljen je brzo na društvenim mrežama, a mnogi su komentarisali da se ne zna koja je jača. Sestre Aradinović danas, na tu situaciju gledaju s osmehom.

1/5 Vidi galeriju Popularne sestre Aradinović, pevačice Edita i Indi gostovale su zajedno u emisiji ''Amidži šou'', a tom prilikom govorile su o Editinoj trudnoći. Foto: Pirntscreen

Bila ubeđena da je rođena kao tranrodna osoba

Pevačica Edita Aradinović priznala je da je, tokom jednog perioda života, bila ubeđena da je rođena u pogrešnom telu i da je imala krizu identiteta.

Edita, koja je pokazala prvu fotografiju svoje bebe, je u tinejdžerskom periodu, kako kaže, bila izrazito muškobanjasta, a tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou" je ispričala da su je mama i sestra kritikovale kako hoda i kako se ponaša.

"Da li je tačno da si u jednom periodu svog života imala krizu identiteta i da si posumnjala da si rođena u pogrešnom telu, to jest da si transrodna?", glasilo je pitanje, koje je neko postavio na Instagramu, za pevačicu.

- Da, ali ne zbog toga što su mi se dopadale žene, jer mi se nikad nisu dopadale. To je bilo neko moje tinejdžersko dobra, jer sam stvarno, evo Indi je svedok, kao mala bila jako izrazito muškobanjasta. Hod, ponašanje, govor, ma sve - objasnila je Edita, a onda se nadovezala i njena sestra Indi, koja je bila u studiju.

- Nisi ti bila uopšte muškobanjasta. Imala je momente, ali ne konstantne - rekla je Indi u emisiji Amidži šou.

Edita se potom prisetila kako su je majka i sestra kritikovale zbog muškobanjastog hoda i ponašanja dok je bila adolescent, a svi u studiju su se smejali.