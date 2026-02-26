Slušaj vest

Učesnik "Elite 9" Filip Đukić postao je glavni zavodnik i apsolutni rekorder po broju osvojenih srca u aktuelnoj sezoni Pinkovog rijalitija "Elita 9". Za samo pet meseci boravka u Beloj kući, on je uspeo da uđe u prisne odnose sa brojnim devojkama, menjajući partnerke gotovo svakog utorka.

Đukić je bio izuzetno prisan sa pevačicom Jovanom Cvijanović sa kojom je imao vrele odnose u krevetu, zatim sa Majom Marinković, kao i sa Anitom Stanojlović sa kojom je gajio višemesečnu kombinaciju i pre nego što su postali cimeri.

Utorak devojke

Svoj šarm je upotrebio i na Vanji Prodanović i Sari Raičević, koje su zbog svojih susreta sa njim čak dobile i nadimak "utorak devojke". Takođe, nakon jedne od žurki, pod jorganom je završio i sa Ivom Stupar, poznatijom kao Iva Dubai, gde su do zore razmenjivali nežnosti i poljupce.

Koliko Filip zrači neverovatnom privlačnošću govori i činjenica da se devojke bukvalno otimaju za njegovu pažnju, stvarajući opštu pometnju. Zbog njegove afere sa tada verenom Teodorom Delić, njen partner Nenad Macanović Bebica prolazi kroz pravi pakao i roni suze, dok Teodora ističe da joj "više prija Filipov zagrljaj, nego poljubac sa Bebicom".

Varnice letele i sa Aneli

Varnice su letele i sa Aneli Ahmić, kao i sa Sandrom Todić, a da su žene potpuno opčinjene potvrđuje i Tanja Stijelja Boginja. Ona Filipu verno oprašta sve njegove intimne izlete, plače za njim i strpljivo čeka trenutak kada će se skrasiti pored nje.

Tako je Filip postao najveći zavodnik u srpskom rijalitiju budući da je uspeo od 13. septembra od kada je i počela "Elita 9" da osvoji svaku devojku koju je poželeo. Do danas je to 166 dana i 10 devojaka.

Zbog čega je Filip tako fatalan po devojke?

Filip Đukić o vezi sa Teodorom

Odgovor se možda krije u jednom detalju koji je šokirao javnost! Naime, Filip je priznao svojim cimerkama da na svom intimnom delu tela ima tetovažu na kojoj piše "bon appetit", što u prevodu znači "prijatno".

Ovo saznanje je potpuno frapiralo Miljanu Kulić koja je odmah zahtevala sočne detalje i pitala ga šta to tačno znači i da li to znači "izvoli probaj".

Da žene zaista "gube razum" potvrdila je i Goca Džehverović, koja je istakla da ženama "nije dobro" i da padaju u trans kada vide sa čime on raspolaže i čime može da se pohvali.

On misli na Lores

I dok se oko njega vrti čitav rijaliti harem, a zadrugarke se bore za njegov pogled, Filipovo srce se zapravo nalazi van zidina "Elite". On, po sopstvenom priznanju, mesecima ne prestaje da misli na pevačicu Lores, kojoj često naručuje romantične pesme i šalje joj poruke s molbom da ga sačeka dok ne napusti rijaliti.

