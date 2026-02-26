Slušaj vest

Pevačica Mia Borisavljević bez dlake na jeziku govorila je o koleginicama sa domaće estrade, otvoreno iznoseći svoje mišljenje o odnosima i atmosferi na javnoj sceni.

Posebnu pažnju izazvalo je njeno zapažanje o Svetlani Ceci Ražnatović, koje je ubrzo pokrenulo brojne komentare i reakcije u javnosti.

– Za Cecu Ražnatović jedna reč - Zvezda… Tu samo imidž i to ponašanje koje nekako dođe u prvi plan. Čini mi se da nekako te kvalitetne pesme ostanu po strani koliko ih ona svojom energijom zaseni. Tako da, po mom mišljenju, treba da se smiri i neka izađu te pesme u prvi plan – bila je brutalno iskrena Mia Borisavljevićević.

Prisećajući se dueta "Sto ratova" koji je snimila sa Anabelom Atijas, Mia je otkrila da je njena prva asocijacija na koleginicu - posvećenost majčinstvu.

- Požrtvovana majka, to mi prvo padne na pamet. Nina je imala tri godine otprilike kada smo nas dve snimile duet. Anabela je uvek nekako bila sve za svoju decu. To mi je ostalo iz naše saradnje, stalno je govorila „Joj, moja Nina, joj, moja Lunči“ – ispričala je pevačica sa osmehom za K1.

Ona je sada, gostujući u jednoj emisiji otkrila i zašto dolaze kod nje, kao i kakav je Duško ali i njegove ćerke.

- Nije Jelena bila, nikada. Sa Duškom su dolazile i bile su par puta Atina i Nika. Generalno ostavljaju super utisak, ne samo na televiziji nego i uživo, stvarno su divne devojčice - istakla je Mia za Alo!.

Upravo je ona je pre nekoliko meseci otkrila da poznaje Tošića i njegove naslednice.

- Imam da kažem da Niku i Atinu znam, oni dolaze sa tatom i treniraju. Hoću da kažem da su skroz skromne, povučene devojčice koje ne skreću pažnju na sebe, jako su fine i uopšte me nije iznenadilo što su ostavile tako dobar utisak u emisiji - istakla je Mia.