Dokumentarni film o Saši Popović, koji je nastajao tokom prethodnih meseci, biće emitovan 28. februara, na godišnjicu njegove smrti, kao i dan kasnije, 29. februara.

Foto: Nemanja Nikolić

Premijerna projekcija održana je 25. februara, a film su među prvima pogledali Suzana sa decom, kao i zaposleni u Grand produkcija, u čijem je stvaranju i uspehu Popović imao ključnu ulogu.

Nakon projekcije oglasila se i voditeljka emisije „Zvezde Granda“, Ana Sević, koja je priznala da su emocije bile izuzetno snažne i da je veče proteklo u suzama, sećanjima i ponosu na sve što je ostavio iza sebe.

Foto: Preent Screen

- Jedna godina, ime koje ne bledi - napisala je ona.

Oglasila se i voditeljka i zvanični PR Grand produkcije, Vesna Milanović, koja je otkrila detalje:

- U čuvenom studiju 1 sinoć je na pretpremijeri za porodicu i zaposlene u Grand produkciji disao dokumentarac SALE - napisala je Vesna, koja je bila i glavna u organizaciji ovog dirljivog projekta.

Foto: Preent Screen

Film "Sale" donosi intimnu i do sada neispričanu priču o medijskom magu kroz svedočenja čak 58 sagovornika, njegovih najbližih prijatelja, dugogodišnjih saradnika i kolega.

Po prvi put pred kamerama o njemu govore i najbliži članovi porodice. Pored supruge Suzane, svoja sećanja i emocije podelili su i ćerka Aleksandra, sin Danijel, kao i snajka Tijana, otkrivajući javnosti jednu drugačiju, privatnu stranu čoveka kog je publika decenijama poznavala kao lidera i vizionara.

Dokumentarac će biti pušten iz dva dela. Prvi deo publika će moći da pogleda u subotu, 28. februara sa početkom u 20 časova, dok je drugi deo zakazan za nedelju, 1. marta, takođe od 20 časova.

Suzana Jovanović i Saša Popović

Lepa Brena se pojavila u dokumentarcu

Naime,Lepa Brena pojaviće se u filmu "Sale", koji je porodica Saše Popovića uz podršku Grand produkcije snimala prethodnih meseci.

Iako je priznala da nema kontakt sa Brenom, te da je nije posetila otkako je Saša preminuo, Suzana Jovanović je istakla da će Brena biti deo ovog filma, pa tako i jeste.

U najavi je u jednom trenutku prikazana je i folk zvezda, koja je govorila s knedlom u grlu.

- I kad nam je bilo najteže, uvek smo se dogovarali da moramo da idemo dalje... - Brenina je rečenica koja je prikazana u najavi.