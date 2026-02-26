Slušaj vest

Muki Bešić, dugogodišnji partner pevačice Tanje Savić proslavio je u četvrtak veče u Bijeljini svoj jubilarni 30. rođendan.

Slavlje je organizovano daleko od očiju javnosti, u krugu najbližih članova porodice, prijatelja i saradnika.

Iako su mnogi očekivali veliku i glamuroznu proslavu, Muki je odlučio da jubilarni rođendan obeleži intimno, ali sa posebnim ljudima koji su godinama deo njegovog života.

Nakon proslave, Tanja i Muki oglasili su se na društvenim mrežama gde su podelili trenutke sa proslave.

-Moj najbolji poklon - rekao je slavljenik u jednom od videa gde ljubi i grli svoju izabranicu.

Podsetimo, Tanja je ranije govorila o mogućem venčanju s Mukijem.

- Ja bih počela sa 70 ljudi, a bilo bi na kraju 1.000 zvanica. Pevali bi svi dobri pevači, Zlata Petrović, Ilda Šaulića, Desingericu bih pozvala isto" - rekla je Tanja.