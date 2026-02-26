Slušaj vest

Pre nedelju dana za vernike islamske veroispovesti započeo je mesec Ramazana, period posta koji traje 30 dana i predstavlja vreme velikog duhovnog ispita i ličnog preispitivanja.

Ramazan je vreme unutrašnjeg jačanja, samodiscipline i solidarnosti sa drugima. Tokom ovog svetog meseca, vernici se od zore do zalaska sunca uzdržavaju od hrane, pića, pušenja i bračnih odnosa, ali i nastoje da očiste svoje misli, reči i dela, izbegavajući sve što narušava moralne i duhovne vrednosti.

Ovo je prilika za produbljivanje vere, jačanje strpljenja i razvijanje saosećanja prema onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Hana Hadžiavdagić je poznata voditeljka iz Bosne i Hercegovine, udata za Hrvata, i poznata je po vrlo direktnom govoru i jasnom i preciznom stavu koji se ne libi da iznese na bilo koju temu, a sada se osvrnula i na ovu temu uputivši jaku poruku svima koji koriste post da očiste svoju savest

Voditeljka je govorila o oprostu i šta bi za svakoga trebalo da znači ovaj sveti mesec, poručivši svima šta bi za njih trebalo da znači vera i sami post. Ona je svoje mišljenje izrazila u Instagram objavi uputivši jake i vrlo direktne reči svima koji zloupotrebljavaju ovaj post:

- Ramazan, odjednom svi postaju meleci. Klanja se, posti. A cele godine jezik oštar kao nož, postupci teški kao kamen. Onda odjednom "Halalim svima". A kome ti zapravo haliliš' Jesi li pitao za halal onoga koga si ogovarao, povredio, ponizio ili izdao? Halal se ne piše po storijima i statusima. halal se traži - spuštene glave. Ne možeš jedanaest meseci gaziti po ljudima i činiti nepravdu, a onda jedan mesec glumiti obožnost. Ramazan nije kampanja za savest. Oprost nije obaveza a tuđe suze nisu sitnica. Vera se ne dokazuje rečima nego karakterom. Ramazan je ogledalo pa ko sme neka se pogleda - napisala je Hadžiavdagić.

Podsetimo, Ramazanski post je otpočeo 19. februara sa zalaskom sunca i traje mesec dana, do 19. marta. Dan nakon završenog posta je veliki muslimanski praznik Ramazanski Bajram.

