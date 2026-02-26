Slušaj vest

Marija Kulić se oglasila nakon što se na Tiktoku proširila vest da je njena ćerka Miljana Kulić nestala.

Ona je odmah to oštro demantovala, te navela da je Miljani oduzet telefon zbog terapije na koju je krenula.

- Lupaju gluposti na Tik toku. Mlate praznu slamu. Miljana se uključila na biohevioralnu terapiju, onlajn sa terapeutom iz Novog Sad, tako da je prvo tretman da ne bude uz telefon, niti na Tik toku sa nepoželjnom osobom za njen život.

Marija je zatim pomenula i Zolu, pa otkrila da li se njena ćerka viđala s njim.

- Šta se setili foliranti na Tik Toku, kao traže Zolju, kao boje se da nije sa Miljanom. Sa njom nije, nego je u menadžerevoj sobi. Miljana je svoj telefon isključila i stoji kod mene.

Na kraju je navela da bi alarmirala sve da kojim slučajem nije znala gde joj se nalazi ćerka.

- Ne postoji ta mogućnost da Marija ne zna gde je Miljana. Za maksimum dva sata bi sve živo bilo alarmirano.



Podsetimo, pop pevačica Goca Tržan se dotakla tema o kojima retko govori u javnosti, odnosu sa svojim bivšim suprugom Ivanom Marinkovićem, ali i njegovoj vezi sa rijaliti učesnicom Miljanom Kulić.

- Mislim da je Miljana jedna naivno iskrena osoba, da je jako dobar lik da, i da u njoj nema trunke zla, da je benava, blesava skroz, nepromišljena - rekla je Goca i objasnila kako je došlo do njihovog susreta.

- Nas dve smo se upoznale. Pevala sam u Zadruzi misleći da idem da pevam Željku na rođendanskoj žurci. Otpevala sam par pesama, lepo sam se pozdravila sa njom. Mislim da je ona često zloupotrebljena - navela je Goca.

Iako je Ivan otac njenog deteta, a sa Miljanom ima sina, Goca je istakla da se ne meša u te odnose, ali da ima jasan stav kada je u pitanju njena ćerka Lena i njen izbor da li će imati kontakt sa ocem Ivanom Marinkovićem.

- Znam da je napravio dete Miljani Kulić, ali generalno ne gledam nikako na tu situaciju. Moj stav je da ja nemam pravo da svom detetu stvaram pritisak da ima kontakt sa nekim sa kim ne želi - bila je izričita pevačica.

Tržanova je na kraju poentirala definicijom porodice, naglašavajući da biološka veza ne podrazumeva nužno i bliskost.

- To nije naš život, te priče "krv nije voda"…To što je neko krvni srodnik ne znači da ti je porodica i familija. Porodica je ljubav, zajedništvo, bliskost, poštovanje. Brat je ono što ti majka rodi to je moj stav - zaključila je Goca.

Podsetimo, ona je ispričala i kako se ne stidi Ivana Marinkovića, a onda otkrila zbog čega on nije video ćerku Lenu već 10 godina.

