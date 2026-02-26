Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Srbije, Ivica Dačić, i dalje se nalazi u životnoj opasnosti navodi izvor iz Kliničkog centra Srbije.

Lekari Klinike za pulmologiju KCS čine sve što je u njihovoj moći da lideru SPS spasu život.

Ana Nikolić je samo jedna od mnogih koji se mole za njegov oporavak. Pevačica je na Instagramu podelila Dačićevu fotografiju i uputila mu poruke podrške.

"Drug moj, izdrži, uz tebe sam svim srcem! Tvoja drugarica A", napisala je Nikolićeva uz fotografiju ministra.

Oglasila se bivša snajka Milica Jokić

Milica Jokić je istakla da se nadaju najboljem i da će Luka kasnije da ide u bolnicu.

- Evo me upravo sa Lukom, znamo za to, nadamo se najboljem. Luka će kasnije da ide u bolnicu - rekla nam je kratko Milica.

Životno ugrožen

Podsetimo, on ima tešku upalu pluća i primljen je u Klinički centar životno ugrožen.

Prema poslednjim, nezvaničnim informacijama, on je kratak period disao bez aparata, nakon čega je ponovo priključen na mehaničku ventilaciju.

Prema nezvaničnim informacijama lekara on se nalazi u "nešto boljem stanju nego kada je primljen u bolnicu".

- Već danima je imao temperaturu, ali su svi mislili da je virus zato što su svi redom bili bolesni - navodi izvor i dodaje da je u teškom stanju.

Podsećamo, Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a danas je primljen na bolničko lečenje.

Oglasio se doktor

Doktor Spasoje Popević oglasio se ispred Kliničkog centra Srbije.

- Trenutno je njegovo stanje veoma teško, nalazi se u jedinici intenzivnog lečenja i na mehaničkoj ventilaciji, odnosno kako bi se to reklo, na respiratoru, u pitanju je jako teška upala pluća, obostrana upala pluća i ono što sad mogu da kažem, da dobija sve što treba, da dobija od lekova i borimo se za njegov život - rekao je dr Spasoje Popević i dodao:

- Za nijansu je bolje nego kada je primljen. Primljen je u veoma, veoma teško narušenom opštem stanju i nismo imali, što kažu, drugog izbora, osim da primenimo te mere mehaničke ventilacije, kojom zapravo kupujemo vreme da se njegova pluća odmore. Njegova pluća u suštini ne mogu da vrše razmenu gasova, ono što treba da rade pluća. Kiseonik u krvi mu je veoma nizak bio pri prijemu i zbog toga smo morali da tako da primenimo sve ovo i da bismo prosto kupili vreme da lekovi deluju