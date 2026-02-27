Slušaj vest

Pevač Marko Gačić našao se u žiži interesovanja javnosti zbog razvoda od supruge, pevačice Goge Gačić, a priče o njegovom emotivnom životu ne prestaju.

Dok se nagađalo šta je dovelo do kraha braka, pojavile su se tvrdnje da pevač već neko vreme ima novu izabranicu.

Prema navodima upućenih, Gačić je navodno u vezi s konobaricom iz Beča, koju je upoznao tokom jednog nastupa u austrijskoj prestonici. Kako se priča, njih dvoje su se viđali diskretno, uglavnom tokom njegovih putovanja u inostranstvo, dok je brak još formalno trajao.

Navodno je upravo ova romansa bila kap koja je prelila čašu i ubrzala odluku o razvodu, iako zvanične potvrde za to nema. U javnosti su oboje pokušavali da ostave utisak dostojanstva i mira, ali iza kulisa, kako se priča, emocije su bile i te kako uzburkane.

Pevač za sada ne komentariše razvod, ali je na koncertu posvećenom Tomi Zdravkoviću predstavnicima medija najavio javno obraćanje.

- Uskoro ću vas okupiti, tad ću sve reći - poručio je Gačić.