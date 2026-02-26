Slušaj vest

Pevač Sloba Vasić juče je hitno primljen u bolnicu nakon što se onesvestio zbog pretrpljenog stresa.

Kako navodi izvor, on se oseća mnogo bolje, a u bolnici će ostati još nekoliko dana zbog ispitivanja. Njega su posetili najbliži.

- Dosta je bolje, pod terapijom je i nadzorom lekara - poručila je Ajla iz njegovog PR tima za Telegraf.

Ona je navela da će pevač izaći iz bolnice najverovatnije za 6 dana.

- Mnogo je bolje, po mišljenju lekara, verovatno će za 6 dana napustiti bolnicu i izaći kući - dodala je.

Naglo mu se pogoršalo stanje

Podsetimo, Sloba Vasić se već neko vreme bori sa anksioznošću, a zbog pretrpljenog stresa pevač je hitno hospitalizovan.

- Sloba se već duže vreme bori sa anksioznošću. Mislio je da je taj period iza njega, ali je u poslednjih nekoliko dana, usled pojjačanog stresa i iscrpljenosti, došlo do naglog pogoršanja stanja. U jednom trenutku je izgubio svest, nakon čega je hospitalizovan - rekla je ona i dodala:

- Trenutno se nalazi u bolnici pod lekarskim nadzorom, stanje je stabilno i zadržaće se nekoliko dana kako bi se terapija i oporavak u potpunosti stabilizovali. Važno je naglasiti da nije reč ni o čemu drugom, već isključivo o zdravstvenom problemu vezanom za anksioznost. Ovim putem molimo za razumevanje i malo privatnosti, kako bi se mogao u miru oporaviti. Kada bude spreman za lično oglašavanje, blagovremeno će se on svakako oglasiti - rekla nam je Ajla Mehanović.