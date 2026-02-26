Borislav Tezić Terza i Sofija Janjićijević na Elitoviziji

Naredni koji su odgovarali na pitanja u "Eliti 9" bili su Sofija Janićijević i Bora Terzić Terza.

- Šta ti se najviše svidelo na partneru? - pročitala je Sofija pitanje.

- Oči - rekao je Terza.

- Srce, duša, što je takav, predan - dodala je Sofija.

- Najviše volim kada razgovaramo o - pročitala je Sofija.

- O Kijari i Despotu - dodao je on.

- Da - rekla je Sofija.

- Kada je najbolji se*s - glasilo je sledeće pitanje.

- Posle svađe sve je slađe - dodao je Terza.

Borislav Tezić Terza i Sofija Janjićijević na Elitoviziji

- Kojoj osobini se najviše diviš - pročitala je Sofija.

- Mnogo je vredan, nikada mu ništa nije teško - rekla je Ona.

- Kako ona sedi, kako se ponaša, stoji uvek ispravljena - rekao je Terza.

- Najdraži trenutak u kojem se osećam voljeno - glaslo je sledeće pitanje.

- Ono veče u kazinu, nakon svega, plakali smo, bili smo iskreni - rekao je Terza.

- Kada sam ušla ovde, bio je sa Minom, a tada mi je rekao sve i bilo mi je teško baš - dodala je Sofija.

- Koja je najlepš stvari koji ti je rekao - glasilo je pitanje.

- Da sam druga devojka koju je najviše voleo - rekla je Sofija.

- Bila je veza pre, nije Milica, a kada sam Sofiju video, znao sam da je to to - rekao je Teza.

