HAOS TOKOM LJUBAVNOG KVIZA U EILITI! Parovi nikad žešći, Anita i Luka najviše šokirali
Naredni par u ljubavnom kvizu Elite 9 bili su Mina Vrbaški i Viktor Gagić.
- Cilj na kjem bih volela da radimo zajedno?- pročitala je Mina.
- Stabilnost. Ljubav sa tobom je? To je opasna turbulencija, ali opasna - rekao je Viktor.
- Ljubav sa tobom je kad pružiš svakodnevnu pažnju - rekla je Mina.
Zatim su odgovarali Anita i Luka.
- Najlepša stavr koju si uradio za mene je ovo poslednje kad je odbio zadatak - rekla je Anita.
- Imam utisak da te kod mene najviše iritira? - pročitao je Luka.
- Smeh, ja plačem, a on mi se smeje - rekla je Anita.
- Bespotrebno pravljenje problema. Ja imam utisak da nju najviše nervira kod mene ironija i ćutnja na ukućane - rekao je Luka.
Sledeći par bili su Sofija i Terza.
- Naš auto, troje dece negde i idemo zajedno, Tiara, Despot i Barbara - rekla je Sofija.
- Naučio si da trebam da budem u dosta situacija smireniji - rekao je Terza.
Naredni par bili su Vanja i Ivan.
- Nikad neću zaboraviti jedan s*ks. Ko vas j*be što niste videli - rekao je Ivan.
Kad sam te prvi put videla pomislila sam kakav idiot - rekal je Vanja.
Dragana i Matora su sledeće odgovarale.
- Nisam joj verovala kad su nas svi napadali, tad sam je podcenila - rekla je Matora.
- Svi su mislili da ću da je ostavim kad izađem. Volela bih da u budućnosti ostvarimo porodicu i da imamo decu - rekla je Dragana.
- JA bih volela da zatrudnim, starija sam dve godine - rekla je Matora.
- Žensko će biti Danica - rekla je Dragana.