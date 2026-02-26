Slušaj vest

Asmin Durdžić porazgovarao je sa Dačom Virijevićem i Terzom o Staniji Dobrojević, njegovoj bivšoj devojci.

- Šta si ti zapetljao ove sezone... Upozoravala te za Maju... rekao je Dačo.

- Ako ona uđe on će tek da shvati šta je uradio i zbog koga si - rekao je Terza.

- Šta je sad Stanija najbolja riba u Srbiji? - rekao je Asmin.

- Na slikama ona zvoni, uživo ne znam. Nije svaka na Instagramu ista - rekao je Terza.

Tvrdi da nije dovoljno lepa

- Nije bomba kao na Instagramu, nije dovoljno lepa. Ona je simpatična i pametna, ali šta je ona kao neki vrhunac?! Imao sam bolje ribe od Stanije. Evo pred ulazak...- dodao je Asmin.

- Evo šta on priča i posle kaže da nije rekao - rekao je Dačo.

- Stanija je bila tad u Majamiju, nisam imao ništa sa njom - rekao je Asmin.

