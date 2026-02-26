ČOLINA ĆERKA ZABORAVILA NA BOMBAŠKI NAPAD PA U NAJVRELIJEM IZDANJU IZAŠLA U GRAD! Pokazala dosta golotinje, a kada je napravila ovu pozu muškarcima je pozlilo
Mlađa ćerka pevača Zdravka Čolića, Lara Čolić, povukla se sa društvenih mreža nakon incidenta u kojem je na njihovu kuću na Dedinju bačena bomba.
S obzirom na to da se nalazila u kući kada se događaj desio pred zoru, Lara je bila veoma potresena. Ipak, sada se ponovo oglasila fotografijama iz noćnog izlaska, sređena od glave do pete u luksuznoj garderobi i čizmama. Zavodljivo pozirajući, pokazala je duge noge, na kojima je nosila Šanel čizme.
Na njene fotografije među prvima je reagovala Hana Ikodinović, ćerka Nataše Bekvalac, sa kojom se ona često druži i izlazi.
Bombaški napad uznemirio sve
Podsetimo, posle bombaškog napada na Čolinu kuću 3. februara, najveći stres doživele su njegova supruga Aleksandra i ćerka Lara koje su tada spavale.
Ona je bila u šoku nakon incidenta, pa je neko vreme sedela na pragu porodične kuće pokušavajući da dođe sebi, a nakon odlaska policije fotografisana je vidno potresena i očajna.
Pogledajte dodatni snimak: