Mlađa ćerka pevača Zdravka Čolića, Lara Čolić, povukla se sa društvenih mreža nakon incidenta u kojem je na njihovu kuću na Dedinju bačena bomba.

S obzirom na to da se nalazila u kući kada se događaj desio pred zoru, Lara je bila veoma potresena. Ipak, sada se ponovo oglasila fotografijama iz noćnog izlaska, sređena od glave do pete u luksuznoj garderobi i čizmama. Zavodljivo pozirajući, pokazala je duge noge, na kojima je nosila Šanel čizme.

Na njene fotografije među prvima je reagovala Hana Ikodinović, ćerka Nataše Bekvalac, sa kojom se ona često druži i izlazi.

Bombaški napad uznemirio sve

Podsetimo, posle bombaškog napada na Čolinu kuću 3. februara, najveći stres doživele su njegova supruga Aleksandra i ćerka Lara koje su tada spavale.

Ona je bila u šoku nakon incidenta, pa je neko vreme sedela na pragu porodične kuće pokušavajući da dođe sebi, a nakon odlaska policije fotografisana je vidno potresena i očajna.

